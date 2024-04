Polska zapłaci ogromny unijny podatek. "To mieszkańcy ponoszą koszt"

Senatorowie z komisji Klimatu i Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zapoznali się w środę z informacją na temat stanu przygotowań do wdrożenia systemu kaucyjnego oraz prac resortu klimatu nad rozwiązaniami dotyczącymi rozszerzonej odpowiedzialności producenta, którą przedstawiła wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Potwierdziła, że nie zostanie zmieniony termin wprowadzenia systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 l, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l i metalowe puszki o pojemności do 1 l. Zacznie on obowiązywać 1 stycznia 2025 r. O rok, czyli do 2026 r., zostanie przesunięty termin wprowadzenia obowiązku zbiórki butelek po mleku i produktach mlecznych.

System kaucyjny w Polsce. Będzie nowelizacja ustawy

Sowińska poinformowała, że ministerstwo przygotowało nowelizację ustawy o systemie kaucyjnym, której celem jest przede wszystkim uszczelnienie tego systemu. W noweli przyjęto zasadę, że kaucja będzie podążała za produktem w całym łańcuchu sprzedaży. Wprowadzony zostanie też obowiązek przyjmowania butelek szklanych wielorazowego użytku przez małe sklepy, które sprzedają napoje w takich opakowaniach.

Przygotowany został również projekt rozporządzenia w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. Przewidziano w nim zwiększenie opłaty kaucyjnej dla butelek szklanych wielorazowego użytku do 1 zł.

Jednocześnie trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań, w którym resort klimatu proponuje minimalne opłaty dla branży za niezrealizowane poziomy selektywnej zbiórki.

Podatek od plastiku. Ogromna kwota za 2024 rok

Sowińska przekazała także, że za 2023 r. zapłacono 2 mld zł plastic tax, czyli podatku od plastiku nie poddanego recyklingowi. Jak dodała, zgodnie z szacunkami resortu w 2024 r. z tytułu tego podatku trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł.

– System kaucyjny zdecydowanie pomoże nam w osiąganiu celów i obniżania tego obciążenia dla społeczeństwa, bo te podatki nie biorą się znikąd. Budżet to przecież nasze podatki. To mieszkańcy ponoszą koszt tego podatku od plastiku – podkreśliła.

Plastic tax to danina wprowadzona na podstawie dyrektywy unijnej. Stawka wynosi 800 euro za tonę niepoddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Podatek od plastiku obowiązuje w UE od 2021 r.



