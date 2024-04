Nie będzie podatku od aut spalinowych? Rząd przyjął zmiany w KPO

Rada Ministrów przyjęła rewizję Krajowego Planu Odbudowy (KPO), przewidującą m.in. zastąpienie planowanego wcześniej podatku od aut spalinowych dopłatami do zakupu elektryków – poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Rewizja KPO przyjęta przez Radę Ministrów! Kilka miesięcy temu mieliśmy zablokowane KPO z opóźnionymi reformami i nierealistycznymi inwestycjami. Dzięki przyjętym zmianom zainwestujemy więcej: 600 mln zł w szpitale powiatowe, 2,5 mld w polskich rolników, 600 mln w ocieplenie budynków wielorodzinnych. Przede wszystkim zastąpimy podatek od aut spalinowych dopłatami do zakupu elektryków. Dziękuję wszystkim ministrom za dobra i konstruktywną współpracę dla Polaków" – napisała Pełczyńska-Nałęcz na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

"Podatku od posiadania aut spalinowych w Polsce nie będzie. Taki prezent od Koalicji 15X na 20-lecie w Unii. Ministrowie Polski 2050 wynegocjowali z Komisją odejście od podatku i zastąpienie go systemem dopłat do zakupu elektryków. Zielona zmiana metodą zachęt, nie nakazów. To jest Trzecia Droga w Europie!" – wskazał lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

