Ważne zmiany w KPO. "Ogromne wsparcie dla rolnictwa"

Rada Ministrów przyjęła rewizję Krajowego Planu Odbudowy, przewidującą m.in. zastąpienie planowanego wcześniej podatku od aut spalinowych dopłatami do zakupu elektryków – poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

– W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy przeniesiono Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek – ok. 4,9 mld zł; uwolnione środki przeznaczono m.in. na bezpieczeństwo żywności i rolnictwa 4.0 (ok. 2,6 mld zł) oraz na ocieplenie bloków i kamienic (ok. 605 mln zł), podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na co pójdą fundusze?

"Przenosimy Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek – ok. 4,9 mld zł.

Uwolnione pieniądze idą na:

ok. 2,6 mld zł – bezpieczeństwo żywności i rolnictwa 4.0

ok. 605 mln zł – ocieplenie bloków i kamienic,

ok. 1,6 mld zł – dopłaty do zakupu aut elektrycznych,

648 mln euro – szpitale powiatowe,

ok. 173 mln zł – sprzęt dla nauczycieli klas I-III,

ok. 549 mln zł – cyfryzacja samorządów" – napisał resort na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

– Ogromne wsparcie dla rolnictwa, dla przetwórstwa, rolnictwa precyzyjnego, rolnictwa ekologicznego, edukacji w rolnictwie, wreszcie przechowywania. Czyli wszystko to, co powoduje, że rolnicy dostaną wsparcie, aby czuli się jeszcze bardziej konkurencyjni i jeszcze bardziej bezpieczni na polskim rynku i na rynku europejskim. 2,5 mld zł większych środków na wsparcie małych średnich przedsiębiorstw i na wsparcie sektora rolnego w Polsce – to jest ta zmiana w KPO – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

