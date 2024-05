Poseł koalicji nie kryje: Kredyt 0 proc. spowoduje wzrost cen mieszkań

Trwają dyskusje na temat przygotowywanego programu "Mieszkanie na start". W jego ramach niektórzy będą mogli skorzystać z dopłat do kredytów hipotecznych, które zostaną pokryte z kieszeni wszystkich podatników. Na razie wiadomo, że przeciwko projektowi są Konfederacja i Lewica Razem, ale także Lewica i Polska 2050 nie ukrywają, że oczywistym rezultatem dopłat będzie jeszcze większy wzrost cen mieszkań.

Adrian Zandberg z Lewicy Razem zwrócił uwagę w wywiadzie dla Polsat News, że zapłacą podatnicy, a skorzystają deweloperzy i banki, bowiem gdy na rynek trafią nowe pieniądze, ceny mieszkań natychmiast zostaną podniesione. – Równie dobrze moglibyśmy wcisnąć przycisk "przelew" i przelać te miliardy złotych bezpośrednio do spółek deweloperskich – powiedział jeden z liderów Razem.

"Kredyt 0 proc". Suchoń: Spowoduje wzrost cen mieszkań

Także Mirosław Suchoń z Polski 2050 nie krył tego faktu w wywiadzie dla Radia ZET. Poseł protestował przeciwko tzw. kredytowi 2 proc., więc teraz Bogdan Rymanowski zapytał go o stanowisko w sprawie zapowiadanego przez KO tzw. kredytu 0 proc.

– Moje zdanie w tej sprawie się nie zmieniło – zaznaczył polityk. Następnie wymienił elementy "kompleksowej polityki", którą w jego ocenie powinno realizować państwo. To m.in. uwolnienie gruntów, wsparcie samorządów przy budowie mieszkań komunalnych na wynajem i przywracaniu pustostanów, zachęty, by prywatni właściciele bardziej chcieli wynajmować.

Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytywał, czy Polska 2050 będzie "za" czy "przeciw" tzw. kredytowi 0 proc. Suchoń nie odpowiedział wprost. – Oczekujemy, że uzgodnimy kompleksowe rozwiązania – podkreślił. Zwrócił uwagę, że w Polsce buduje się stosunkowo niewiele mieszkań, a kredyt 2 proc. zapewnił wzrost cen mieszkań o kilkanaście procent.

– Czy kredyt 0 proc. nie jest pójściem w tym samym kierunku? – zapytał więc Rymanowski.

– Jest dokładnie pójściem w tym samym kierunku. Ktoś, kto nie ma podstawowej wiedzy ekonomicznej może udawać, że jest inaczej, natomiast takie rozwiązania powodują wzrost cen nieruchomości. Co więcej, to się nałoży na malejącą liczbę oddawanych do użytku mieszkań – zauważył.

