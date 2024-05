Rewolucja kadrowa w Banku Pekao. Rada nadzorcza odwołała cały zarząd

Kadrowa "miotła" dotarła do drugiego co do wielkości polskiego banku – Pekao. Odwołano prezesa Leszka Skibę i pozostałych członków zarządu.

W środę późnym wieczorem Bank Pekao wydał komunikat, w którym poinformował o zmianach w zarządzie. "Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż rada nadzorcza banku w dniu 8 maja 2024 r. podjęła uchwały o odwołaniu z końcem dnia ze składu zarządu: Leszka Skiby, Jarosława Fuchsa, Jerzego Kwiecińskiego, Wojciecha Werochowskiego, Pawła Strączyńskiego, Piotra Zborowskiego. Uchwały o ww. odwołaniach weszły w życie z chwilą podjęcia" – czytamy. "Rada nadzorcza podziękowała dotychczasowym członkom zarządu za ich wkład w rozwój banku" – dodano. Prezes Leszek Skiba odwołany. "Kończę misję w Pekao" Leszek Skiba był prezesem Banku Pekao od kwietnia 2020 r. Wcześniej, od 2015 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, a także przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję przewodniczącego rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009-2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie m.in. brał udział w pracach nad raportem wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro. "Po ponad 4 latach kończę misję w Pekao. Dziękuję pracownikom banku za współpracę, zaangażowanie i otwartość na wprowadzenie zmian. Dziękuję klientom za lojalność oraz rekordową w ostatnich latach liczbę otwartych rachunków. Szczególne podziękowanie dla poprzedniej rady nadzorczej, szczególnie dla Beaty Kozłowskiej-Chyła za świetną współpracę. Obecnej RN za wysoki profesjonalizm" – napisał na portalu X Leszek Skiba. twitter Będzie konkurs na nowego prezesa Banku Pekao Rada nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i wiceprezesów zarządu banku. Do czasowego wykonywania czynności wiceprezesów powołano "na okres do trzech miesięcy z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia delegacji" Roberta Sochackiego, który jednocześnie będzie kierować pracami zarządu, oraz Annę Wawrzyńczak-Palynyczak. Bank Pekao jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Obsługuje 6,7 mln klientów. Od 1998 r. Pekao jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem banku jest PZU (20 proc.), a drugim – Polski Fundusz Rozwoju (12,80 proc.). Czytaj też:

