Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych

W dniach 8-9 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym" – podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Stopy procentowe bez zmian. Ekonomiści o decyzji RPP

"Koszty Waszych kredytów od jutra ani nie spadają, ani nie rosną. RPP nie zmieniła stóp procentowych, a główna wynosi wciąż 5,75%. I tak się ponudzimy jeszcze do 2025 roku" – prognozują ekonomiści mBanku.

twitter

"W komunikacie RPP emocje jak na rybach. Nic nowego tu nie ma. Rada ponownie odkryła oczekiwania inflacyjne oraz zauważyła, że dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń nominalnych jest wyraźny (i inflacyjny). Niepewność fiskalna forever young. Kiedy się rozwiąże??" – czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.

twitter

Analitycy Banku Pekao również nie są zaskoczeni decyzją RPP. "Ciut ciekawiej może być na piątkowej konferencji prezesa Glapińskiego. Rynki w ostatnim czasie nieznacznie zwiększyły swoje oczekiwania co do możliwych obniżek stóp do końca tego roku" – zauważają.

twitter

Eksperci Banku PKO BP zwracają z kolei uwagę, że stopa referencyjna pozostaje bez zmian już ósmy miesiąc z rzędu.

twitter

W piątek konferencja Glapińskiego

Na piątek zapowiedziano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego. Konferencja ma rozpocząć się o godzinie 15.



Czytaj też:

Inflacja znów zaczęła rosnąć. Pierwsze takie dane GUS od ponad roku