Kolejny stan USA zabezpiecza obywateli przed CBDC

To nie jedyny pozytywny rezultat przyjętego aktu prawnego. Miejscowi ustawodawcy uwolnili także złoto i srebro od obciążeń podatkowych. Do tej pory były one obciążone podatkami od zysków kapitałowych.

Nebraska zabezpiecza obywateli przed ewentualnym przymusem CBDC

Gubernator Nebraski Jim Pillen podpisał ustawę, która uwieńczyła starania obrońców prawa własności od dłuższego czasu intensywnie zabiegających o ustanowienie ochrony prawnej przed cyfrowym pieniądzem – Central Bank Digital Currency (CBDC).

Nowe przepisy zmieniają stan prawny w taki sposób, że do definicji pieniądza dodano zastrzeżenie, że prawo stanowe nie uznaje cyfrowej waluty za legalny środek płatniczy. CBDC jest zaś określona jako "…cyfrowy środek wymiany, token lub monetarna jednostka rozliczeniowa wyemitowana przez System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych lub jakąkolwiek analogiczną agencję federalną, która jest bezpośrednio udostępniana konsumentowi przez takie podmioty federalne".

Ustawa nie zakazuje zatem posiadania cyfrowej waluty, a blokuje jedynie ewentualne przedsięwzięcia w zakresie otwartego lub skrytego przymuszania obywateli do jej wykorzystania. Przepisy wskazują również,, że nie musi ona być akceptowana w handlu i nie będzie uznawana przez władze stanowe w obrocie publicznym, np. do opłacania podatków, kaucji, wadiów czy kosztów w postępowaniach sądowych.

Opór w USA wobec cyfrowego pieniądza

Wcześniej podobne rozwiązania przyjęły Dakota Południowa i Floryda. – Cyfrowa waluta banku centralnego Bidena ma na celu zwiększenie kontroli rządu nad finansami obywateli, a my na to nie pozwolimy. Na Florydzie cenimy wolność osobistą i nie pozwolimy samolubnym elitom pozbawiać nas wolności – powiedział gubernator Florydy Ron DeSantis.

Podczas trwającej kampanii wyborczej Donald Trump obiecał, że jeżeli powróci do Białego Domu to nie dopuści do powszechnego wdrożenia systemu pieniądza cyfrowego. – Taka waluta dałaby rządowi federalnemu, naszemu rządowi federalnemu, absolutną kontrolę nad twoimi pieniędzmi (…) mogliby zabrać twoje pieniądze i nawet nie wiedziałbyś, że zniknęły – zwrócił uwagę.

Nad CBDC pracuje nie tylko USA. Prym w pracach nad rozwijaniem i wdrażaniem państwowych walut w formie cyfrowej, nadzorowanych przez bank centralny, wiodą Chiny. Nad państwowymi walutami cyfrowymi pilotażowo pracują również m.in. Australia, Indie czy Tajlandia, a tematem zajmuje się również wiele innych krajów świata, w tym zachodnich.

Czytaj też:

Kanadyjczycy nie chcą cyfrowej waluty. "To brzmiało świetnie dopóki…"Czytaj też:

Konfederacja broni złotówki i gotówki: Nie pozwolimy pozbyć się polskiego złotego