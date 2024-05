Prywatny samochód w pracy? Rząd planuje zmiany dotyczące aut elektrycznych

Z wykazu prac Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która upoważniałaby ministra właściwego do spraw transportu do określenia w rozporządzeniu sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego elektrycznego lub hybrydowego do celów służbowych.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym przewiduje zmianę brzmienia art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.), który upoważnia ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy" – czytamy w komunikacie.

Korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych. Obowiązujące przepisy

Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych określone zostały w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dotychczasowe przepisy uwzględniają jedynie pojemność skokowej silnika pojazdu mechanicznego, określono koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych jedynie dla pojazdów spalinowych. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą zatem pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

Czytaj też:

Rząd chce dopłacać do używanych aut elektrycznych. Gigantyczna kwota