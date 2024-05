Ministerstwo musi radzić sobie bez KPO. Jest komunikat resortu

MRiT podjęło również współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nad wypracowaniem odpowiednich mechanizmów finansowania rozwoju sektora farmaceutycznego w programach realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027, dodano.

Wczorajszy "Dziennik Gazeta Prawna" podał, że w odpowiedzi na pytania "DGP" Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, iż rząd wycofał się z opracowania listy leków krytycznych, której przedstawienie było warunkiem otrzymania 139,5 mln euro z KPO. Środki te miały być przeznaczone – jak wyjaśniła gazeta – na rozwój infrastruktury służącej do wytwarzania w Polsce aktywnych substancji farmaceutycznych (API), niezbędnych do produkcji leków, oraz na zachęty dla firm farmaceutycznych do otwierania linii produkcyjnych w kraju.

"W wyniku konsultacji z branżą dotyczących realizacji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) inwestycji polegającej na zwiększeniu produkcji leków i aktywnych substancji farmaceutycznych (API) w Polsce, a także opóźnień w KPO, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji komponentu KPO dotyczącego rozwoju API. Opóźnienia w przygotowaniu reform i inwestycji przewidzianych w KPO przez poprzedni rząd spowodowały, że niemożliwe jest przeprowadzenie procesu inwestycyjnego dotyczącego wytwarzania w Polsce aktywnych substancji farmaceutycznych (API) w terminie określonym pierwotnie w KPO, czyli do końca czerwca 2026 r." – czytamy w dzisiejszym komunikacie resortu.

Resort bez KPO

Dodatkowo, rozwiązania krajowe dopuszczały prefinansowanie ze środków będących w dyspozycji Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) tylko inwestycji objętych częścią dotacyjną KPO. Mechanizm ten nie dotyczył inwestycji będących w części pożyczkowej KPO, a taki został wybrany dla inwestycji dotyczących rozwoju API, wskazano także.

"MRiT przeprowadziło również konsultacje publiczne z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego na temat możliwości zrealizowania inwestycji do terminu wskazanego w KPO. Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców wynika, że ukończenie inwestycji związanych z budową i rozbudową infrastruktury produkcyjnej do połowy 2026 r. jest nierealne" – czytamy dalej.

Branża wskazała, że czas trwania budowy nowej inwestycji szacuje się średnio na 3-6 lat (w zależności od skali projektu). W przypadku projektów o charakterze modernizacyjno-inwestycyjnym, optymalny czas na ich realizację może wynosić od 12 do 48 miesięcy licząc od momentu uzyskania środków. Wątpliwość budziła również forma wsparcia – przedsiębiorcy wnioskowali o zmianę finansowania z pożyczek na granty, podano w informacji.

W związku z brakiem możliwości zmiany formy wsparcia z pożyczkowej na dotacyjną oraz oficjalną informacją Komisji Europejskiej (KE) wskazującą na brak zgody na zmianę terminu realizacji inwestycji, MRiT odstąpiło od realizacji komponentu KPO dotyczącego rozwoju API, wyjaśniono.

"MRiT jest otwarte na dialog z branżą farmaceutyczną i we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, będzie poszukiwało rozwiązań pozwalających na rozwój zdolności przemysłowych w zakresie API. MRiT podjęło również współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nad wypracowaniem odpowiednich mechanizmów finansowania rozwoju sektora farmaceutycznego w programach realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027" – podsumowano w komunikacie.

