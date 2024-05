Niemcy szukają chętnych w Polsce. Oferują 15 tys. zł na rękę

Jak informuje "Fakt", Niemcy to obok krajów skandynawskich, Holandii czy Wielkiej Brytanii główny cel wyjazdów Polaków za pracą. Gazeta zwraca uwagę na ofertę, którą w sieci opublikował koncern motoryzacyjny Mercedes-Benz Group AG.

"Poszukujemy mechaników pojazdów dostawczych. Praca w Niemczech, okolice Frankfurtu nad Menem. Wynagrodzenie od ok. 3300-3400 euro miesięcznie netto. Do tego zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy i premia roczna w wysokości 1000 euro" – brzmi treść ogłoszenia.

Praca w niemieckich zakładach. Ile można zarobić w Mercedesie?

W innych ofertach stawki wahają się od 3 do 3,5 tys. euro, czyli po przeliczeniu od 12,8 do 14,9 tys. zł. Co więcej, bardzo często pracodawca oferuje potencjalnym pracownikom także zakwaterowanie na swój koszt i kusi premiami. Ostatecznie więc wynagrodzenie jest wyższe.



"Fakt" podał też skalę zarobków w fabrykach Mercedesa. Początkujący pracownik po przeszkoleniu otrzymuje ok. 3700 euro brutto, pracownik ds. planowania produkcji – ok. 5800 euro, kontroler produkcji – 6200 euro, a inżynier – ok. 7000 euro.



"Firma wypłaca także premię roczną z tytułu udziału w zyskach dla pracowników, opłacaną na podstawie układów zbiorowych pracy. W 2023 r. wyniosła ona aż 7300 euro na pracownika" – czytamy w artykule.



Przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Najnowsze dane GUS

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 r. wyniosło 8271,99 złotego, co oznacza wzrost o 11,3 proc. rok do roku – podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści Banku PKO BP napisali w komentarzu do danych GUS, że tempo wzrostu płac będzie hamować bardzo umiarkowanie w kolejnych miesiącach roku. Ich zdaniem nominalna dynamika płac utrzyma się na dwucyfrowym poziomie, oddziałując proinflacyjnie.

