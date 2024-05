Ważna inicjatywa w Kongresie USA. Starcie Republikanów i Demokratów

Akt normatywny przyjęty 23 maja poparło 213 deputowanych Partii Republikańskiej i jedynie trzech Partii Demokratycznej. 192 kongresmenów z Demokratów opowiedziało się przeciwko takiej formule zabezpieczenia obywateli. Teraz nad regulacją pochyli się Senat.

Republikanie próbują zablokować CBDC

Przepisy zawarte w "CBDC Anti-Surveillance State Act" sprowadzają się do następujących założeń:

Zakaz oferowania przez bank centralny jakichkolwiek produktów i usług bezpośrednio osobom fizycznym.

Zakaz prowadzenia przez bank centralny rachunków dla osób fizycznych.

Zakaz emitowania przez bank centralny cyfrowej waluty lub podobnego aktywa zaadresowanego bezpośrednio do osób fizycznych.

Zakaz emitowania przez bank centralny cyfrowej waluty lub podobnego aktywa zaadresowanego pośrednio (np. przez pośredników, instytucje finansowe) do osób fizycznych.

Zakaz stosowania przez bank centralny cyfrowej waluty lub podobnego aktywa do realizacji polityki pieniężnej.

Republikanie stoją na stanowisku, że nie wolno doprowadzić do sytuacji, w której niepochodzący z demokratycznych wyborów bankierzy i biurokraci będą mogli mieć władzę nad finansami obywateli, tak jak ma to miejsce w Chinach. Narzędzie, jakim jest CBDC technicznie pozwala m.in. na całkowitą kontrolę obiegu pieniądza, w tym zablokowanie konta bankowego klienta, którego zachowania władza uzna z jakiegoś powodu za niewłaściwe.

Prewencyjna ochrona stanowa przed pieniądzem cyfrowym w USA

Prace nad wprowadzeniem pieniądza banku centralnego toczą się w wielu państwach, a także w Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych są na bardzo wczesnym etapie analiz i konsultacji. W styczniu 2022 r. Rezerwa Federalna opublikowała w styczniu 2022 r. raport analizujący wady i zalety cyfrowej formy pieniądza banku centralnego.

Niektóre stany nie zwlekają i prewencyjnie zabezpieczają swoich obywateli przed CBDC i ewentualnym przymuszaniem ich przez władze do wyłącznego użytkowania cyfrowego pieniądza w dłuższej perspektywie. Na początku maja legislatura stanu Nebraska przyjęła ustawę, która delegalizuje obrót pieniężny cyfrowym dolarem – jeśli CBDC będzie wdrażane w USA.

Wcześniej podobne rozwiązania przyjęły Dakota Południowa i Floryda. – Cyfrowa waluta banku centralnego Bidena ma na celu zwiększenie kontroli rządu nad finansami obywateli, a my na to nie pozwolimy. Na Florydzie cenimy wolność osobistą i nie pozwolimy samolubnym elitom pozbawiać nas wolności – powiedział gubernator Florydy Ron DeSantis.

Podczas trwającej kampanii prezydenckiej kandydat Republikanów Donald Trump obiecał, że jeżeli powróci do Białego Domu to nie dopuści do powszechnego wdrożenia systemu pieniądza cyfrowego.

