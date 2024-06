Proszę, niech związki zawodowe dobiją Pocztę Polską!

Tylko naprawdę nonkonformistycznie nastawieni, nieprzejednani i twardzi związkowcy mogą uratować Pocztę Polską przed jej powolnym odejściem w całkowity niebyt.

Jak to? – zapyta ktoś. – Związkowcy? Przecież oni potrafią głównie niszczyć, wręcz topić firmy!

No i właśnie o to chodzi. Poczcie Polskiej, jeśli ma przetrwać, potrzebny jest błyskawicznie nie jakiś rachityczny protest – jak ten, o którym się dziś mówi, że jest szykowany – lecz jakaś wprost niesłychanie ostra, wszechogarniająca, gigantyczna akcja strajkowa pocztowców, którzy powinni żądać dla siebie nie po 1 tys. zł podwyżki miesięcznie – jak podobno żądają, a po co najmniej 10 tys. zł.