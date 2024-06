Składka na ZUS będzie jeszcze wyższa. Duży wzrost

Kolejne ekipy rządzące konsekwentnie podwyższają obciążenia fiskalne. Jak wskazał główny doradca podatkowy w firmie inFakt Piotr Juszczyk, z założeń do budżetu państwa na 2025 rok, które przyjął rząd, wynika, że przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku ma wynieść 8579 zł. Wysokość prognozowanej przeciętnej płacy jest w tym kontekście istotna, ponieważ od niej wyliczany jest tzw. duży ZUS, a więc składa dla przedsiębiorstwa, które działają dłużej niż dwa lata.

Składka na ZUS w górę

Juszczyk powiedział, że bazując na podane prognozie wynagrodzeń podstawa naliczania składki do ZUS wyniesie 5147,40 złotego. Składka ZUS na rok 2025 wyniesie 1754,74 zł (i to nie licząc składki zdrowotnej), przekazał. Oznacza to wzrost o 154,42 zł miesięcznie. W 2024 roku miesięczna składka wynosi 1600,32 zł.

W ramach składek ZUS w 2025 roku należy uwzględnić następujące elementy: składka emerytalna w wysokości 1004,77 zł, składka rentowa wynosząca 411,79 zł, składka chorobowa w wysokości 126,11 zł, składka wypadkowa w kwocie 85,96 zł i fundusz pracy w wysokości 126,11 zł.

Składka zdrowotna

Na tym nie koniec podwyżek opłat. – Należy pamiętać, że oprócz powyższych składek przedsiębiorcy płacą jeszcze składkę zdrowotną, która od stycznia tego roku jest wyliczania w całkowicie zmieniony sposób – przypomniał główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Jak dodał, dla podatników, którzy rozliczają się na skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9 proc. od dochodu, a dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego – 4,9 proc. od dochodu. Ustawa zastrzega jednak, że składka nie może być niższa niż 9 proc. liczone od wynagrodzenia minimalnego. W 2024 roku to kwota 381,78 zł miesięcznie.

–Przy prognozowany wzroście pensji minimalnej od stycznia 2025 roku do 4626 zł, wysokość składki minimalnej wyniesie 416,34 zł. O tyle samo więcej zapłacą też podatnicy rozliczający się według karty podatkowej. Jest to więcej o 24,56 zł w porównaniu z 2024 rokiem – powiedział Juszczyk.

1 listopada 2024 r. zaczną także obowiązywać przepisy o tzw. wakacjach od ZUS. Umożliwią one osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze lub będącym wspólnikiem spółki cywilnej nie płacić ZUS w jednym miesiącu w roku.

