Prezent pana Mateusza dla pana Donalda

Jeśli bowiem dzisiaj pan Morawiecki pisze, że zostajemy nią objęci „po zaledwie pół roku rządów Koalicji Obywatelskiej”, to jakoś zapomina wspomnieć, że procedura dotyczy roku 2023, w którym niemal do końca rządziła Zjednoczona Prawica. I gdyby rządziła nadal, prawdopodobnie Polska też zostałaby objęta tą unijną procedurą, co dałoby hipotetycznemu rządowi PiS asumpt do oburzania się na dyktat Brukseli i paliwo do kolejnego plemiennego sporu.