Zatrważające dane z Biura Informacji Kredytowej. Pobity kolejny rekord

Wartość pożyczek pozabankowych zaciągniętych w maju była o 72,9 proc. wyższa niż rok temu i wyniosła 1,827 mld zł, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. To rekord. Wyraźnie wzrosła również liczba pożyczek, która wyniosła 1,2 mln i była o 105,3 proc. większa niż przed rokiem.

Z danych BIK wynika również, że w okresie styczeń-maj 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie zobowiązań na kwotę 8,42 mld zł, co oznacza wzrost o 103,1 proc. rok do roku. Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych wyniosła 5,683 mld zł (+69,2 proc. rok do roku), pożyczek celowych 2,41 mld zł (+280,8 proc. rok do roku), a kart i limitów pożyczkowych 0,33 mld zł (+113,6 proc. rok do roku), podano.

Chwilówki. Dramatyczne dane z maja

– Majowa wartość sprzedaży pożyczek pozabankowych (1,827 mld zł) była najwyższa w historii. Największą część tej sprzedaży stanowiły pożyczki gotówkowe, których w maju udzielono na kwotę 1,256 mld zł (również rekordowo). Największy wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym wystąpił wśród zobowiązań wysokokwotowych (powyżej 5 tys. zł), gdzie dynamika przekroczyła odpowiednio +94,9 proc. oraz 93,6 proc. rok do roku – czytamy w komunikacie.

Dynamiki sprzedaży pożyczek celowych oraz kart i limitów pożyczkowych są jeszcze wyższe, ale w maju ubiegłego roku firmy pożyczkowe nie przekazywały jeszcze do BIK pełnych informacji o tych produktach, zatem punkt odniesienia jest w tym przypadku nadal zaniżony, podkreślono.

W maju 58,5 proc. sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym stanowiły pożyczki celowe, 40,3 proc. pożyczki gotówkowe oraz 1,2 proc. karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 28,0 proc. to pożyczki celowe, 68,8 proc. pożyczki gotówkowe oraz 3,2 proc. karty i limity pożyczkowe.

– Odmienna struktura liczbowa i wartościowa wskazuje na główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych – wskazano w komunikacie.

Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w maju 2024 r. wyniosła 2 595 zł i była o 13,6 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w maju 2023 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej w maju 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 729 zł i była o 27,6 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej, podano też w informacji.

