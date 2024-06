Petru sugeruje ograniczenie 800 plus. Wyższa kwota wolna od podatku? "Nierealne"

Petru, który jest przewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, zapowiedział w Polsat News przedstawienie "możliwych oszczędności" w budżecie państwa i finansach publicznych, tak że m.in. "ochrona zdrowia i NFZ pieniędzy tych nie straci".

Podkreślił, że od momentu, kiedy koalicja KO, Trzecia Droga (PSL-Polska 2050) oraz Lewica przejęły władzę, nie było głębokiego przeglądu wydatków publicznych w poszczególnych resortach, "szczególnie w tych funduszach pozabudżetowych". Wskazał m.in. Fundusz Covidowy.

Jak dodał, Polska 2050 planuje złożenie w tym tygodniu poselskiego projektu ustawy obniżającej składkę zdrowotną.

Petru o programie 800 plus i podniesieniu kwoty wolnej od podatku

Petru uważa także, że powinna mieć miejsce dyskusja na temat programu 800 plus. – Trzeba zrobić ewaluację tego programu. Pojawiały się różne propozycje, Trzecia Droga mówiła o tym, że powinien być to program wyłącznie dla osób pracujących, ale tego w tym momencie nie ma na stole – powiedział.

Ocenił też, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł od 2025 r. "jest nierealne". – Dlatego że to, na co może być nas stać w kontekście oszczędności, robić również obniżenie podwyższenia kwoty wolnych od podatku, to jest jakieś 30-40 mld zł" – stwierdził.

Dodał, że to, czy podwyższenie tej kwoty za dwa lata będzie możliwe, zależy w dużym stopniu od wzrostu gospodarczego i od szeroko rozumianych reform strukturalnych, które – jak powiedział – muszą zostać przeprowadzone.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach. "Jestem przeciw"

Kilkanaście dni temu minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała przedstawienie po wakacjach projektu ustawy zakazującego sprzedaż alkoholu na stacjach paliw w nocy. Petru oświadczył, że jest temu przeciwny.

– Nikt nie wykazał, że kierowcy kupujący na stacji powodują wypadki. To trzeba udowodnić. Czego się obawiam, że to będzie pseudo działanie, które dotyczy bardzo małej grupy sklepów, które sprzedają alkohol – argumentował.

W jego ocenie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych będzie oznaczał, że obok stacji benzynowych "otworzą się małe sklepiki z alkoholem". – Prohibicja w Stanach doprowadziła do szarej strefy w związku z tym działajmy mądrze, a nie głupio – dodał.

Czytaj też:

Rząd Tuska rozrzutniejszy od poprzedniego? "Najgorszy wynik od co najmniej 10 lat"