Kolejne złe dane GUS z polskiego przemysłu. Nowe zamówienia mocno spadły

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych we wtorek wynika, że nowe zamówienia w przemyśle spadły w maju br. o 9,9 proc. w ujęciu rocznym. W skali miesiąca odnotowano spadek na poziomie 8,1 proc.

Zamówienia na eksport i wywóz spadły w maju o 7 proc. rok do roku, a licząc miesiąc do miesiąca było ich mniej o 6,3 proc.



Spadek nowych zamówień w przemyśle. Komunikat GUS

"Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w maju br. była o 9,9 proc. niższa niż rok wcześniej (w tym dla zamówień na eksport spadek wyniósł 7 proc.). Niższe niż w maju ub. roku były nowe zamówienia w większości badanych działów, w tym najbardziej obniżyły się w podmiotach specjalizujących się w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz wyrobów tekstylnych (odpowiednio o ok. 22 proc. i ok. 21 proc.)" – podaje GUS.

"Spadek wartości nowych zamówień w skali roku odnotowano także m.in. w produkcji: metali, urządzeń elektrycznych, papieru i wyrobów z papieru, pozostałego sprzętu transportowego oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (w granicach od ok. 14 proc. do ok. 11 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.



Produkcja przemysłowa w Polsce leci na łeb, na szyję. Dane za maj

W zeszłym tygodniu GUS informował, że produkcja przedsiębiorstw przemysłowych spadła w maju o 1,7 proc. w skali roku, a w ujęciu miesięcznym o 4,6 proc.

Spadki odnotowano w 19 spośród 34 działów przemysłu, największe w produkcji urządzeń elektrycznych – o 29,7 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 13,4 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – o 8,2 proc., wyrobów z metali – o 8 proc., metali – o 6,9 proc., napojów – o 6,3 proc., mebli – o 5 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 3,7 proc.

