"Inwestycyjny wehikuł do przymrożenia". Kolejny program PiS do kosza?

Program Inwestycji Strategicznych był jednym z elementów Polskiego Ładu. Za jego pośrednictwem rząd przekazywał samorządom miliardy złotych na inwestycje lokalne. Program zasilany był funduszem covidowym. O środki samorządy walczyły e konkursach.

BGK podało, że samorządy dostały w sumie niemal 100 mld zł dofinansowania na inwestycje zgłoszone w prawie 20 tys. wnioskach. Najwięcej projektów dotyczy infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, sportowej, edukacyjnej i społecznej.

Domański przejmuje stery

Od teraz programem ma zarządzać minister finansów. "Obecne kompetencje premiera w sprawie PIS ma przejąć minister finansów, czyli Andrzej Domański. Dotychczas szef rządu odgrywał w redystrybucji środków z funduszu główną rolę, formalnie do niego trafiały wnioski, to on odpowiadał za inicjowanie naborów, za powołanie komisji, która opiniowała wnioski o pieniądze z funduszu, wreszcie po ostatniej zmianie z 2022 r. to on odpowiadał za zgodę na korektę zakresu inwestycji. W ten sposób odpowiedzialność za działanie funduszu weźmie na siebie minister finansów" – opisuje serwis money.pl.

"Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów. Decyzje ministra finansów odnośnie PIS będą podejmowane po przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów i przejęciu tych zadań od Prezesa Rady Ministrów" – przekazał resort finansów.

Fakty dowodzą, że rząd może chcieć skasować program. Obecnie funkcjonuje on głównie po to, by samorządy mogły dokończyć inwestycje, na które wcześniej pozyskały promesy od BGK. "Po zmianie władzy w grudniu ub. roku nie było już nowych naborów. Ostatni nabór ogłoszony był 28 sierpnia 2023 r., trwał do 18 września 2023 r., wyniki zostały ogłoszone 1 grudnia 2023 r." – zauważa portal money.pl.

