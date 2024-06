Polacy kolosalnie opodatkowani przez rządy. Sadowski przypomina zatrważające dane

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej (czyli kiedy zaczynamy zarabiać na siebie, a nie na daniny dla państwa) przypada 28 czerwca. To symboliczne wyliczenie od 1994 roku co rok przygotowuje Centrum im. Adama Smitha.

Do obliczania Dnia Wolności Podatkowej służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto.

Dzień wolności podatkowej 28 czerwca. Sadowski: W Polsce trzeba obniżyć podatki

Z tej okazji na antenie Radia WNET gościł prezydent CAS Andrzej Sadowski, który przypomniał, że w Polsce przede wszystkim trzeba obniżyć podatki, a kolejne rządy konsekwentnie robią coś dokładnie odwrotnego.

Sadowski powiedział, że Polska ma najgorszy w Unii Europejskiej system podatkowy i najniższy poziom wolności gospodarczej, co obliczył Instytut Fraesera. – To musi przekładać się na coraz gorsze wyniki gospodarcze i tym samym wpływy do budżetu państwa. Nikt polskim rządom nie karze ograniczać tak wolność gospodarczą i mieć coraz bardziej skomplikowany system podatkowy. Są to suwerenne decyzje podejmowane przez polskie rządy i polskie parlamenty – powiedział Sadowski.

Sadowski: Składka na ZUS to podatek. Powoduje likwidację małych firm

Prowadzący Łukasz Janowski zapytał o kondycję polskich firm wobec tego, że prawdopodobnie aż 9,7 procent wzrośnie w następnym roku płacona przed przedsiębiorców składka na ZUS. Polacy zapłacą też wyższą składkę zdrowotną.

Sadowski zwrócił uwagę, że od dawna widać, że tzw. składka na ZUS, która w istocie jest podatkiem, powoduje likwidację w Polsce małych firm. – Po zmianach wprowadzonych przez tzw. Polski Ład dotyczących liczenia tej pseudo-składki zdrowotnej w 2023 roku zostało zlikwidowanych albo zawiesiło działalność blisko 600 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. To jest zdarzenie i proces w dziejach III RP bez precedensu – przypomniał prezydent CAS.

Co rekomenduje Centrum im. Adama Smitha?

Centrum im. Adama Smitha z okazji DWP rekomenduje trzy podstawowe postulaty:

– uwolnienie pracy od opodatkowania ZUS, składkami i podatkami, minimum to zwolnienie z obciążeń dodatkowej pracy oraz pracy w nadgodzinach, aby zwiększyć motywację przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc, a obywateli do wytężonej pracy.

– likwidacja tzw. podatku Belki, który przy ciągle realnie ujemnych stopach procentowych oraz nadzwyczajnie wysokiej inflacji jest dziś podatkiem od inflacji. Rząd ma rosnące potrzeby pożyczkowe. Likwidując podatek od zysków kapitałowych, a dziś od inflacji może zwiększyć zainteresowanie swoimi papierami dłużnymi i tym samym zrepolonizować dług.

– utrzymanie zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorców (samozatrudnionych), a docelowo przeniesienie ich do systemu KRUS. Działalność mikroprzedsiębiorców jest podobna co do skali do działalności rolniczej, dlatego należy zrównać te grupy zawodowe w zasadach ubezpieczenia społecznego oraz wysokości płaconych podatków.

Ponadto Centrum proponuje likwidację opodatkowania rządu przez samego siebie i transferów, które dokonuje w ramach finansów publicznych np. nie tylko emerytur (wszystkich, bez względu na wysokość), rent i zasiłków, ale wszystkich wynagrodzeń dla urzędników sfery publicznej oraz przeprowadzenie uczciwej prywatyzacji dla obywateli polskich „martwego kapitału" (będącego własnością skarbu państwa i samorządów), by zwiększyć produktywność gospodarki narodowej – wykorzystując rezerwy proste.

