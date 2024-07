Strefa Czystego Transportu od dziś w Warszawie. Wiceminister wskazał trzy kolejne miasta

– Celem takich stref niskoemisyjnych jest obniżanie emisji dwutlenku azotu. To jest coś, co, niestety, wpływa na nasze zdrowie. Mamy kilka naruszeń w Brukseli o zbyt wysoki poziom dwutlenku azotu i w tej chwili są cztery miasta w Polsce, które notorycznie notują przekroczenia – to jest Warszawa, to są Katowice, Wrocław i (…) Kraków – powiedział Bolesta w TVP info.

– W tych rzeczywiście czterech miastach trzeba będzie te strefy wprowadzić. Warszawa jest pionierem – dodał.

Na pytanie o sposób weryfikacji samochodów wjeżdżających do stref czystego transportu, Bolesta odpowiedział: – Każde miasto ma swój sposób. (...) Są już dzisiaj mechanizmy technologiczne, które pozwalają na postawienie kamer na wszystkich wjazdowych ulicach i weryfikację po tablicach.

– Oczywiście, te samochody w strefach mogą też mieć nalepki, jaką normę mają. To jest możliwe na różne sposoby – przekonywał.

Strefa Czystego Transportu od 1 lipca w Warszawie. Co to oznacza dla kierowców?

Strefa Czystego Transportu na terenie Warszawy rozpoczęła funkcjonowanie w poniedziałek, 1 lipca. SCT to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu).

Do strefy nie wjadą pojazdy z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starsze niż 27 lat lub niespełniające normy Euro 2 oraz pojazdy z silnikiem diesla (w tym LPG) starsze niż 19 lat lub niespełniające normy Euro 4.

Od wymogów przewidziane są wyjątki. Przez pierwsze 3,5 roku zwolnieni z nich będą mieszkańcy stolicy (osoby zameldowane) rozliczający w niej podatki. Seniorzy (ukończone 70 lat do 31 grudnia 2023 r.) i osoby z niepełnosprawnością (posiadacze europejskiej karty parkingowej) będą zwolnieni bezterminowo, co potwierdzi specjalna nalepka. Takie osoby nie muszą jednocześnie być mieszkańcami Warszawy i rozliczać w niej podatków.

SCT w Warszawie obejmuje większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic (obszar 37 km2, czyli 7 proc. powierzchni miasta). Władze stolicy przekonują, że dzięki temu spadnie ilość zanieczyszczeń powietrza i poprawi się stan zdrowia mieszkańców.

