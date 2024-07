CPK. Lasek zapowiada "przetarg na bardzo dużą inwestycję"

– Dzisiaj jesteśmy przygotowani do ogłoszenia przetargu na bardzo dużą inwestycję – to jest tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią, który jest takim kluczowym elementem tej pierwszej sieci czy nitki, trasy kolei dużych prędkości z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia – mówił Lasek w radiowej Jedynce.

Na pytanie, kiedy to może się stać, odpowiedział: – Na dniach, może w przeciągu tygodnia.

– My jesteśmy już po wszystkich zgodach korporacyjnych, w zasadzie teraz przygotowujemy się tylko do takich technicznych elementów, żeby to zrobić – podkreślił.

"Powstanie lotnisko w Baranowie". Tusk ogłosił decyzję ws. CPK

Premier Donald Tusk poinformował w ubiegłym tygodniu, że w ramach projektu CPK powstanie lotnisko w Baranowie pod Warszawą oraz sieć kolejowa łącząca wszystkie ośrodki regionalne, a nie tylko Warszawę.

Trzecim elementem projektu ma być wzmocnienie Polskich Linii Lotniczych LOT. – Możemy myśleć realistycznie, że LOT stanie się firmą, no nie tak dużą jak Lufthansa, ale mniej więcej tego rzędu – oświadczył szef rządu.

Premier zapowiedział także rozwój lotnisk regionalnych, w tym modernizację lotniska Chopina na Okęciu oraz powstanie sieci kolejowej umożliwiającej dojazd z Warszawy m.in. do Krakowa, Katowic, Wrocławia i Gdańska w czasie 100 minut, z pociągami osiągającymi prędkość 300-320 km/h.

Według Macieja Laska koszt realizacji projektu razem z komponentem kolejowym to 131 mld zł do 2032 r., kiedy lotnisko ma zostać otwarte.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny jest spółką Skarbu Państwa powołaną do realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym modernizacji istniejących oraz budowy nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej.

Spółka CPK jest zaliczana do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów Polski.

Czytaj też:

Tusk w swoim stylu o CPK. "Żadne trollowanie tego nie zmieni"