Zmiany w Telewizji Polsat. Wybrano nowego prezesa

Obejmując funkcję prezesa zarządu, Piotr Żak podjął decyzję o rezygnacji z zasiadania w radach nadzorczych Telewizji Polsat i Cyfrowego Polsatu. Przez ostatnie kilka miesięcy był oddelegowany z rady nadzorczej do pełnienie obowiązków prezesa zarządu.

Rada nadzorcza podjęła również decyzję o powołaniu zarządu Telewizji Polsat na nową kadencję. I tak obok prezesa zarządu, którym jest Żak, w skład zarządu w randze członków zarządu weszli: Edward Miszczak, Adam Nowe, Janusz Pliszka i Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska.

Telewizja Polsat ma nowego prezesa zarządu. Kim jest Piotr Żak

Piotr Żak od marca 2016 roku zasiadał w radzie nadzorczej Telewizji Polsat, a od 16 stycznia 2024 roku do początku lipca 2024 roku był pełniącym obowiązki prezesa zarządu Telewizji Polsat i pozostawał jednocześnie wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Telewizji Polsat.

W czerwcu 2018 roku został powołany w skład rad nadzorczych spółki Cyfrowy Polsat, spółki dominującej Grupy Polsat Plus oraz spółki Netia, wchodzącej w skład Grupy Polsat Plus. W kwietniu 2019 roku został powołany do rady nadzorczej Polkomtel, operatora sieci Plus. Od lipca 2020 roku zasiada w radach nadzorczych Asseco Poland oraz Mobiem Polska, a od listopada 2020 roku także w radzie nadzorczej Grupy Interia.pl. W maju 2021 roku został powołany do rady nadzorczej Asseco Cloud.

Od grudnia 2021 roku pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach celowych należących do Port Praski. W marcu 2022 roku został powołany do rady nadzorczej ZE PAK. Od stycznia 2023 roku zasiada w radach nadzorczych spółek Interia.pl, Liberty Poland, InterPhone Service oraz PAK-Polska Czysta Energia.

Imperium Zygmunta Solorza

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez miliardera Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

