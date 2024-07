Duda ujawnił swój majątek. Prezydent sprzedał mieszkanie

Prezydent posiada mieszkanie o powierzchni 132 metrów kwadratowych, użytkowaną wieczyście działkę 325 metrów kwadratowych oraz około 120 tys. złotych na koncie bankowym. W gotówce Andrzej Duda zgromadził około 300 euro oraz 200 dolarów. Głowa państwa ma także polisę ubezpieczeniową wycenioną na 73 tys. złotych.

Majątek prezydenta się uszczuplił. Z najnowszego oświadczenia majątkowego zniknęło mieszkanie spółdzielcze o powierzchni 79 metrów kwadratowych.

Oświadczenie majątkowe prezydenta Dudy

W porównaniu z oświadczeniami majątkowymi z dwóch poprzednich lat, zmniejszyło się prezydenckie uposażenie. W 2022 r. Andrzej Duda zarobił 367 668 złotych i 86 tys. złotych zadatku. Za rok ubiegły suma ta wynosi 307 286 złotych. Głowa państwa ma też, wspólnie z małżonką, kredyt hipoteczny na kwotę 497 tys. złotych. Duda nie ujawnił, jaka kwota kredytu została mu do spłaty. Para prezydencka zaciągnęła kredyt na zakup mieszkania o powierzchni 132 metrów kwadratowych.

Prezydent składa oświadczenie majątkowe co roku do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nie jest ono jawne, ale może zostać upublicznione, jeśli głowa państwa wyrazi na to zgodę.

Komu ufają Polacy? Prezydent Duda liderem

Największym zaufaniem wśród polityków cieszy się prezydent Andrzej Duda – wynika z najnowszego sondażu IPSOS przeprowadzonego dla portalu DoRzeczy.pl. 28 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie budzi zaufanie", a 21 proc. – "raczej budzi zaufanie". Nieco ponad 1/3 respondentów (34 proc.) stwierdziła, że prezydent "zdecydowanie nie budzi zaufania", a 16 proc., że "raczej nie budzi". 1 proc. pytanych wybrał odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Na drugim miejscu w sondażu znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Zdecydowanie budzi zaufanie" u 10 proc. ankietowanych, a "raczej budzi" u 34 proc. Z kolei 32 proc. badanych oceniło, że Hołownia "zdecydowanie nie budzi zaufania", a 21 proc., że "raczej nie budzi". Podium zamyka wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. U 34 proc. ankietowanych "raczej budzi zaufanie", a u 8 proc. "zdecydowanie". Lider PSL nie budzi zaufania u ponad połowy Polaków. 27 proc. respondentów oceniło, że szef MON "raczej nie budzi zaufania", a 26 proc, że "zdecydowanie nie budzi".

Czytaj też:

Prezydent przed wylotem do Waszyngtonu. Co zostanie omówione na szczycie NATO?Czytaj też:

Prezydent Duda spotkał się z Zełenskim. "NATO nie może się wahać"