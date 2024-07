Bon energetyczny zostanie przedłużony na 2025 rok?

– Ja złożyłam takie zapotrzebowanie. Uważam, że w przyszłym roku będziemy jeszcze na takim etapie stabilizacji systemu, że – w zależności od sytuacji na przełomie roku, bo oczywiście to jest rynek zmienny, sytuacja może się zmienić – na dziś biorąc pod uwagę ostatnio przyjęte taryfy widzę jeszcze potrzebę przedłużenia parasola ochronnego dla obywateli –powiedziała Hennig-Kloska w Radiu ZET.

– Trwają dzisiaj przymiarki do budżetu i to jest moment na sygnalizowanie zapotrzebowania na konkretne reformy i rozwiązania. To do rządu będzie ostatecznie należało, czy bon energetyczny zostanie przedłużony na rok kolejny – podkreśliła.

Bon energetyczny. O co chodzi?

Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe wprowadziła bon energetyczny dla osób o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych do 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

Ponadto gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania mają otrzymać wyższy bon. Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę.

Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Wraca ustawa wiatrakowa

W porannej audycji nie zabrakło również pytań o ustawę wiatrakową. – Projekt był w rozmowach międzyresortowych. Teraz trafi do konsultacji społecznych. (...) Ułatwi inwestowanie w biogazownie, ułatwi procesy inwestycyjne w odnawialne źródła energii, jest więcej czynników, niż sama zmiana odległości wiatraka od zabudowy – przyznała minister Hennig-Kloska.

Nową odległością wiatraka od zabudowań będzie 500 metrów. – Najważniejsze jest to, że inwestowanie w OZE będzie szybsze, prostsze, faktycznie pozwoli na przyspieszenie postępów – zakończyła minister.

