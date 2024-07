Podsumowanie pierwszego miesiąca Obserwator Finansowy TV

Warszawa, 10 lipca 2024 r. – Redakcja Obserwatora Finansowego podsumowała pierwszy miesiąc działania Obserwator Finansowy TV. Projekt został uruchomiony 10 czerwca 2024 r. na kanale internetowym YouTube, zaś tematyka dotyczy bankowości centralnej, ekonomii, finansów i gospodarki.

Działania Obserwator Finansowy TV przyczyniły się do wzrostu zainteresowania treściami NBP publikowanymi w mediach społecznościowych NBP, a łączna liczba wyświetleń wyniosła ponad 6 mln 200 tys., z czego ponad 810 tys. wyświetleń miały materiały udostępnione na kanale YouTube @ObserwatorFinansowy TV.

Od uruchomienia kanału Obserwator Finansowy TV wyemitował ponad 200 nowych materiałów filmowych, które zebrały w serwisie YouTube blisko 800 tys. wyświetleń.

Gośćmi Obserwator Finansowy TV są eksperci polskiego banku centralnego, jak również uznani praktycy życia gospodarczego z Polski i zagranicy. W ciągu pierwszego miesiąca nadawania, w programach przygotowanych przez Obserwator Finansowy TV, wzięło udział 76 gości. Wśród nich byli członkowie Zarządu NBP, uznani naukowcy, dyrektorzy i eksperci NBP, cenieni dziennikarze ekonomiczni.

W pierwszym miesiącu nadawania Obserwator Finansowy TV największą oglądalność miały wypowiedzi prof. Marty Kightley (blisko 195 tys. wyświetleń) oraz autorskie programy dr. Artura Bartoszewicza (ponad 190 tys. wyświetleń). Obserwator Finansowy TV to również relacje z wydarzeń zagranicznych (6. wspólna konferencja Narodowego Banku Polskiego i Magyar Nemzeti Bank pt. „Central bank policies amid structural shifts in the global economy"; 8. doroczna konferencja naukowa Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Ukrainy pt. „Navigating the Changing Landscape: Central Banks in a New Normal”) oraz krajowych (konferencja w Szkole Głównej Handlowej z okazji Dnia Przedsiębiorcy), a także materiały wideo, w tym oryginalne produkcje dokumentalne i edukacyjne Narodowego Banku Polskiego.

Obserwator Finansowy TV jest nadawany na kanale YouTube pod adresem: @ObserwatorFinansowy/streamsod poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00.

Obserwator Finansowy to portal, wydawnictwo i telewizja, tworzone przez redakcję oraz niezależnych ekspertów ekonomicznych. Portal internetowy Obserwator Finansowy jest obecny na rynku już od przeszło 15 lat. Przez ten czas zdobył uznanie odbiorców, którzy uważają go za skarbnicę wiedzy. Obserwator Ekonomiczny jest jednym z najbardziej opiniotwórczych portali o profilu ekonomiczno-biznesowym – w 2023 r. znalazł się w pierwszej czwórce najbardziej opiniotwórczych serwisów. Obserwator Finansowy jest również do nabycia w całym kraju w formie drukowanego kwartalnika.

Goście OF TV | 10 czerwca – 9 lipca 2024: