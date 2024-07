Von der Leyen potwierdza: Będzie wymóg redukcji emisji CO2 o 90 proc.

Przemówienie von der Leyenna sesji plenarnej w Strasburgu rozpoczęło się tuż po godzinie 9 rano. Niemiecka polityk ubiega się o drugą kadencję przewodniczącej Komisji Europejskiej. Wyniki głosowania w tej sprawie będą znane dopiero dziś po południu.

Walka o klimat

Jedną z kwestii, którą mocno zaakcentowała von der Leyen w trakcie swojego przemówienia, była walka ze zmianami klimatycznymi. Polityk podtrzymała zobowiązanie do zrealizowania celów klimatycznych UE, w tym do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do roku 2040.

Jej zdaniem, zrealizowanie tak wymagających kryteriów ekologicznych, musi być postrzegane w kategoriach konkurencyjności unijnej gospodarki. Jak stwierdziła, Europa bierze udział w globalnym wyścigu, "który będzie decydował, kto jako pierwszy osiągnie neutralność klimatyczną i jako pierwszy opracuje technologie, które ukształtują globalną gospodarkę na nadchodzące dekady”.

Von der Leyen przyznała również, że działania na rzecz klimatu dotyczą także "sprawiedliwości międzypokoleniowej”, argumentując, że młodzi ludzie "nigdy by nam nie wybaczyli, gdybyśmy nie podjęli wyzwania”.

Polityk powiązała interesy obszarów wiejskich ze skutkami zmiany klimatu. Nawiązała do "zmieniającego się oblicza krajobrazu wiejskiego Europy” i powiedziała, że plan adaptacji do zmian klimatycznych zostanie opracowany "wspólnie z rolnikami”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała ustawę o gospodarce o obiegu zamkniętym, która umożliwiłaby czerpanie dochodów z produktów odpadowych, takich jak surowce krytyczne, w celu zachęcenia do większego recyklingu.

Komunikat KE

W lutym Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie zarządzania emisjami w przemyśle. W komunikacie przedstawiono szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób technologie te mogłyby przyczynić się do ograniczenia emisji o 90 proc. do 2040 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

– Komisja zaleciła dziś Europie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. Aby to osiągnąć, musimy zwiększyć nasze wysiłki. Nastąpi to głównie poprzez ograniczenie emisji, ale transformacja ekologiczna będzie również wymagała wdrożenia technologii wychwytywania CO2 i usuwania go z atmosfery – powiedział komisarz Unii Europejskiej ds. działań klimatycznych Wopke Hoekstra.

