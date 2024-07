Ważna inwestycja Trzaskowskiego opóźniona

O opóźnieniu inwestycji poinformował rzecznik firmy Budimex Michał Wrzosek. Inwestycja miała zostać oddana we wrześniu. Jednak nieprawidłowe twardnienie niektórych podlewów żywicznych między szyną a betonową płytą torową spowoduje opóźnienie. Usterka ma zostać usunięta w ciągu ośmiu tygodni.

Program naprawczy

"Podlewy żywiczne stabilizują i wyciszają pracę szyn oraz zapewniają stabilność układu geometrycznego toru i jednocześnie odpowiadają za zmniejszenie oddziaływań ruchu tramwajów w postaci wibracji na otoczenie" – przekazuje w komunikacie Budimex.

Generalny wykonawca przedstawił program naprawczy. Ma on polegać na montażu dodatkowych podlewów żywicznych dla torów już wykonanych. Dla pozostałych odcinków jeszcze w budowie zastosowane zostaną tylko nowe podlewy.

"Analiza wykazała, że zachowanie części podlewów w takiej formie nie wpływa negatywnie na parametry toru tramwajowego na tym etapie eksploatacji, ale mogłoby skutkować koniecznością wykonania prac stabilizujących szyny w czasie funkcjonowania trasy tramwajowej" – czytamy.

Największy projekt tramwajowy w Polsce

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa to najbardziej oczekiwana inwestycja Tramwajów Warszawskich oraz największy projekt tramwajowy w Polsce. To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla miasta oraz jego mieszkańców. Trasa o łącznej długości blisko 19 km docelowo połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

W ramach inwestycji, planuje się wykonanie torowisk wydzielonych z jezdni, wśród nich duży udział będą mieć tzw. zielone torowiska. Planowane jest też wyposażenie peronów przystankowych w wiaty (za wyjątkiem przystanków wyposażonych w wiaty w ramach działań Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie), ławki, instalacje przystosowane do zamontowania kamer systemu monitoringu, a także wygrodzenia ochronne.

Łączny koszt inwestycji wynosi 1 mld 201 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 554,6 mln zł.

Czytaj też:

W przypadku korków szlabany na A1 będą podnoszoneCzytaj też:

Poseł PiS: Rozkaz z Berlina PKP Cargo ma zrobić miejsce dla Deutsche Bahn