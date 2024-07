Wielkie kłopoty dla podróżujących samolotem. Lotnisko Chopina wydało ważny komunikat

W piątek rano doszło do paraliżu m.in. na lotnisku w Berlinie w Niemczech, w czeskiej Pradze i w Gatwick oraz Londyn-Luton w Wielkiej Brytanii. Wielu amerykańskich przewoźników było zmuszonych do odwołania lotów. Wszystko z powodu globalnej awarii systemów Microsoftu, w wyniku której niemożliwy stał się dostęp do wielu programów i usług.

Problemy techniczne zgłosiły także niemiecka Lufthansa i skandynawska linia lotnicza SAS. Niemiecki operator twierdzi, że na chwilę obecną możliwość pobierania rezerwacji może być ograniczona, jednak trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu. Firma SAS wskazała, że jej usługi działają prawidłowo, ale "problemy techniczne” mają wpływ na jej system rezerwacji.

Ważny komunikat dla pasażerów wydała także obsługa Lotniska Chopina w Warszawie.

"Prosimy o sprawdzanie na bieżąco statusu Państwa lotu u przewoźnika, w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej. W związku z awarią systemu odpraw linii Wizz Air i brakiem możliwości odprawy on-line przewoźnik prosi o jak najszybsze – 3 godziny przed odlotem – przybywanie na lotnisko w celu odprawy przy stanowisku check-in" – czytamy na stronie portu lotniczego.

Problemy na lotniskach i w bankach

Według doniesień mediów awaria spowodowała globalne problemy użytkowników systemu Microsoft. Kłopoty z funkcjonowaniem mają media, a także banki, linie lotnicze i korporacje z innych branż. Wielu użytkowników nie ma dostępu do aplikacji i usług.

Utrudnienia dotknęły także koleje. Największa brytyjska spółka kolejowa, do której należą Southern, Thameslink, Gatwick Express i Great Northern, ostrzegła pasażerów, że mogą spodziewać się utrudnień z powodu "rozległych problemów informatycznych”.

W międzyczasie wszystkie loty kilku największych amerykańskich linii lotniczych, w tym Delta, United i American Airlines, zostały uziemione z powodu "problemu z komunikacją”.

Na problemy skarżą się również klienci dwóch polskich banków. Głos w sprawie awarii zabrał także minister cyfryzacji.

Czytaj też:

Problemy z dostępem do konta. Klienci dwóch polskich banków alarmująCzytaj też:

Globalna awaria Microsoftu. Paraliż na lotniskach i w bankach na całym świecie