"Rząd dostrzega ten problem". Rada Ministrów poparła obywatelski projekt

We wtorek premier Donald Tusk wspólnie z szefową MRPiPS Agnieszką Dziemianowicz-Bąk przekazał, że Rada Ministrów poprze obywatelski projekt ustawy wprowadzającej rentę wdowią. Powstał on z inicjatywy ponad 20 organizacji społecznych, w tym OPZZ i Nowej Lewicy.

W wydanym stanowisku Rada Ministrów podkreśliła, że popiera ideę wsparcia osób starszych, które straciły swojego współmałżonka. Zaznacza jednak, że projekt musi zostać uzupełniony odpowiednimi rozwiązaniami w toku prac w komisjach sejmowych. Rząd zadeklarował wsparcie w poprawieniu projektu oraz wypracowaniu jego ostatecznego kształtu.

– Odpowiedzialna polityka społeczna to troska o osoby starsze, gdy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej. Takim momentem jest utrata współmałżonka. Gdy umiera bliska osoba jest to wielka tragedia osobista, ale także zagrożenie ekonomiczne, degradacja poziomu życia. Bo kiedy znika druga osoba, to nie znika połowa kosztów utrzymania mieszkania – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Renta wdowia

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakładający wprowadzenie tzw. renty wdowiej, jest jednym z punktów programowych Lewicy. Nowe przepisy miały pozwolić na łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalnymi i rentowymi. Oznacza to, że wdowcy mieli mieć możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów: zwiększenie dotychczasowego świadczenia o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobieranie renty po zmarłym małżonku z jednoczesnym pobieraniem 50 proc. swojego dotychczasowego świadczenia. Z pierwotnego założenia wynikało, że wysokość renty nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury w Polsce tj. 9 815,52 zł brutto.

