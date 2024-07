Fiskus może zająć część emerytury. Wszystko z powodu jednego zaniedbania

Każdy, kto zarejestrował odbiornik radiowy oraz telewizor musi uiszczać opłatę abonamentową. Należy ją wpłacić do 25. dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wniesienia opłaty, użytkownikowi grozi nałożenie kary. To, czy ktoś posiada telewizor lub radio, które nie zostały zarejestrowane kontroluje Poczta Polska. Co ważne, nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do swojego mieszkania.

Jeśli zadłużenie będzie rosnąć, sprawę od Poczty Polskiej przejmie odpowiedni urząd skarbowy. Ten zaś za kilka możliwości na ściągnięcie długu. W przypadku emerytów będzie to zajęcie emerytury.

Co ciekawe, nie wszyscy emeryci są zobowiązani do uiszczania opłaty abonamentowej, nawet jeśli zarejestrowali swoje odbiorniki. Zwolnieni z opłat są seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, posiadający I grupę inwalidzką, będący inwalidzi wojenni lub wojskowi oraz osoby po 60. roku życia z emeryturą, która nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Przypomnijmy, że wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za telewizor lub telewizor i radio wynosi 27,3 złotych, a za sam odbiornik radiowy – 8,7 złotych.

Co dalej z abonamentem?

MKDiN przedstawiło koncepcję wdrożenia do polskiego porządku Prawnego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Dokument ten prezentuje założenia przyszłej ustawy medialnej i został skierowany do prekonsultacji, które potrwają do 23 września 2024 r.

"Proponuje się uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku ponoszenia tych opłat przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do ich uiszczania" – czytamy w dokumencie.

"Mając powyższe na uwadze, proponuje się oparcie ustawowego mechanizmu ustalania wysokości finansowania budżetowego o wysokość PKB. Proponuje się, aby na finansowanie działań mających na celu realizację misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji corocznie przeznaczać wydatki z budżetu państwa w wysokości zbliżonej do obecnej, tj. na poziomie 0,09 proc. PKB" – podano.

