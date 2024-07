Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Trzeba spełnić specyficzne wymagania

W kwietniu 2023 roku rząd Mateusza Morawieckiego przyjął projekt dotyczący wprowadzenia dodatkowego świadczenia na poziomie 300 zł dla sołtysów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a funkcję sołtysa pełnili co najmniej dwie kadencje. W Polsce mamy obecnie ok. 40 tys. szefów sołectw – a lwia część z nich to kobiety.

– Mój rząd przygotował ustawę o specjalnym dodatku do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów, którzy przez odpowiedni czas byli na służbie. To odpowiedź na petycję, którą do Senatu złożyło Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego – mówił Morawiecki.

Przyjęty przez projekt zakładała, że prawo do świadczenia ma przysługiwać osobie, która pełniła funkcję sołtysa co najmniej przez dwie kadencje i ukończyła 60 lat w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn). Świadczenie byłoby przyznawane na wniosek sołtysa, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika przez wójta danej gminy od miesiąca złożenia wniosku. Co ważne, dodatkowe środki nie przysługują osobie, która została prawomocnie skazana przez sąd za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które popełnione zostało w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Ostatecznie projekt został uchwalony przez Sejm i podpisany przez prezydenta.

Podwyżka świadczenia

Dodatek dla sołtysów zaczął być wypłacany od 1 lipca 2023 roku. Wynosił on wtedy 300 złotych. Co ciekawe, w marcu obecnego roku kwota świadczenia została podniesiona i obecnie wynosi 336 złotych miesięcznie.

Dodatek jest wypłacany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tam też należy złożyć odpowiedni wniosek.

Warto zaznaczyć, że osoby, które pełniły funkcje sołtysa chętnie zgłaszają się po dodatkowe środki do emerytury. W ciągu pierwszych 4 miesięcy obowiązywania nowych przepisów, wnioski w sprawie wypłaty sołtysowego złożyły 34 373 osoby.

