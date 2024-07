Chiny odebrały rekordową ilości zasobów naturalnych z Rosji

Według danych chińskich służb celnych, na które powołuje się rosyjski dziennik ekonomiczny "Wiedomosti", w okresie od stycznia do czerwca br. z Federacji Rosyjskiej na rynek chiński sprzedano towary o rekordowej wartości 65,2 mld dolarów – o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie prawie 90 proc. eksportu stanowiły zasoby naturalne.

Z danych celnych wynika, że trzy czwarte rosyjskich dostaw do Chin stanowiła ropa naftowa, produkty naftowe i gaz. W ciągu sześciu miesięcy koncerny naftowe sprzedały chińskim rafineriom 55,1 mln ton czarnego złota – o 5 proc. więcej niż rok temu. Średnia cena tej ropy wzrosła o 9 proc., do 80,3 dolara za baryłkę.



Przychody ze sprzedaży gazu pompowanego przez Gazprom do Chin rurociągiem Siła Syberii wzrosły o 17 proc., do 4 mld dolarów. Uruchomiony w 2019 r. gazociąg powinien osiągnąć w przyszłym roku zakładaną przepustowość 38 mld m3. Do końca 2024 r. Moskwa planuje dostarczyć Pekinowi tą magistralą 30 mld m3 gazu.



Nie tylko gaz i ropa. Co Chiny kupują od Rosji?

Ponadto Chiny zakupiły od Rosji drewno o wartości 1,7 mld dolarów, rudy metali o wartości 2,3 mld dolarów oraz aluminium i produkty aluminiowe o wartości 1,8 mld dolarów.



Oprócz minerałów i metali z Federacji Rosyjskiej do Chin sprzedano ryby (1,3 mld dolarów) oraz oleje roślinne i zwierzęce (1 mld dolarów). Zmniejszyły się natomiast dostawy tych towarów – odpowiednio o 11 i 32 proc.

Menadżerowie wyższego szczebla reprezentujący kilku dużych rosyjskich eksporterów powiedzieli Bloombergowi, że po zaostrzeniu amerykańskich sankcji pod koniec 2023 r. otrzymywanie płatności z Chin, nawet w juanach, stało się niezwykle trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Według źródeł agencji blokada płatności dotknęła producentów metali, firmy z sektora rolnego, a także inne branże.

