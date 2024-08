Niewielu wie o tym świadczeniu. Ponad 6 tys. złotych dodatku do emerytury

Po marcowej waloryzacji kwota emerytury honorowej wzrosła o 705,88 zł i obecnie wynosi 6246,13 zł brutto miesięcznie. Otrzymują ją osoby, które w okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku będą obchodziły swoje setne urodziny.

Emerytura honorowa

Co ważne, dodatek jest wypłacany bez konieczności składania żadnych oświadczeń czy dokumentów. Wyjątek stanowią jedynie osoby, które nie otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żadnych świadczeń. Wtedy należy złożyć odpowiedni wniosek o wypłatę należnego dodatku i wskazać, że nabyło się do niego prawo.

Dodatek jest przyznawany raz i wypłacany aż do śmierci w kwocie, w jakiej został pierwotnie ustalony. Oznacza, to że emerytura honorowa nie podlega waloryzacji. Osoby, które w tym roku nabędą do niego prawo, do końca życia będą otrzymywały dodatek w wysokości 6246,13 zł.

Zgodnie ze statystykami, obecnie w Polsce emeryturę honorową pobiera ok. 2850 Polaków. Zdecydowana większość to kobiety, które przeciętnie żyją dłużej niż mężczyźni.

Rząd pracuje obecnie nad ustawą, która ureguluje przepisy dotyczące emerytury honorowej. W tej chwili bowiem jej wypłata opiera się na mocy decyzji administracyjnej z 1972 roku. Projekt ma zostać przedstawiony w II kwartale obecnego roku.

14. emerytura

O ile emerytura honorowa to dodatek tylko dla nielicznej grupy emerytów, to 13. i 14. emerytura ma znacznie szerszą bazę świadczeniobiorców.

Czternastą emeryturę otrzymują osoby, których emerytura jest mniejsza niż 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł świadczenie maleje wedle zasady "złotówka za złotówkę". Emeryci, których świadczenie wynosi co najmniej 4,7 tys. zł, nie otrzymują go więc wcale.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w tym roku "czternastki" zostaną co do zasady wypłacone we wrześniu. Jednak część emerytów może otrzymać przelewy już pod koniec sierpnia, z uwagi na fakt, że 1 września wypada w tym roku w niedzielę. Kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Warto przypomnieć, że od 14. emerytury zostaną pobrane zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna.

Czytaj też:

Emerytury będą niższe. GUS podał daneCzytaj też:

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Trzeba spełnić specyficzne wymagania