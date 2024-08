Dodatkowe świadczenie dla chorych na cukrzycę. Mało kto o nim wie

Zasiłek pielęgnacyjny to dodatek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Niewielu jednak wie, że uprawnionymi do jego otrzymywania są także osoby chore na cukrzycę typu 1.

Zasiłek pielęgnacyjny do świadczenie dodatkowe przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Jego wysokość to 215,84 zł miesięcznie. Jest ono przyznawane na czas nieokreślony oraz wypłacane bez względu na dochód gospodarstwa domowego. Uprawnionymi do jego otrzymania są niepełnosprawne dzieci, osoby powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 16 roku życia z umiarkowaną niepełnosprawnością, która powstała przed ukończeniem 21 roku życia oraz seniorom w wieku powyżej 75 lat. Niewielu wie, że po spełnieniu powyższych kryteriów, zasiłek pielęgnacyjny może otrzymać także osoba chora na na cukrzycę typu 1. Co ważne, w tym roku zostanie dokonana waloryzacja zasiłku. Dzieje się tak co 3 lata. Walka o wyższe świadczenia Od kilku lat trwa walka osób z niepełnosprawnościami o zwiększenie wsparcia państwa dla takich osób. Jedną z niedawno rozwiązanych kwestii był problem zakazu pracy dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Problem w Polsce dotyczy 435 tys. dzieci z orzeczeniem o ciężkiej niepełnosprawności. 175 tys. ich opiekunów pobiera świadczenie pielęgnacyjne i nie mogło pracować. 260 tys. opiekunów nie mogło pobierać świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ pracują i sami utrzymują swoich podopiecznych. 70 proc. rodzin z osobą z niepełnosprawnością ma problemy z zakupem lekarstw czy kosztami opieki zdrowotnej. Ponad 60 proc. rodzin ma trudności z ponoszeniem kosztów rehabilitacji. 6,5 proc. takich rodzin żyje w skrajnym ubóstwie. Jeśli pierwsza grupa dostanie możliwość pójścia do pracy, to nie wygeneruje dodatkowych kosztów dla budżetu państwa. Koszt przyznania drugiej grupie świadczenia pielęgnacyjnego oszacowano na maksymalnie 7,7 mld zł. Po zmianach w przepisach od 1 stycznia tego roku rodzice i opiekunowie mogą pracować bez żadnych ograniczeń w świadczeniach. Czytaj też:

