Będzie drożej. "Opłaty za wodę mają zachęcać do jej oszczędzania"

– Chcemy w sierpniu zakończyć uzgodnienia międzyresortowe i przeprowadzić na ten temat rozmowy z samorządami. Jestem przekonany, że jest szansa, żeby projekt nowelizacji późną jesienią trafił do Sejmu – powiedział wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski w Polskim Radiu 24. Chodzi o nowelę ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Koperski wskazał, że przewidziano mechanizmy, które mają zapewnić minimum wody pitnej na symboliczny jeden złoty. – Tysiąc litrów to gwarancja dostępu do bezpłatnej wody pitnej dla każdego Polaka. Chcemy, żeby nie było bariery ekonomicznej dla nikogo, a jest różnie. Niektórzy z nas zużywają wody więcej, a niektórym jej brakuje. Chcemy zachęcić Polaków, żeby korzystali z wody z kranu zamiast butelkowanej. (...) Chcemy też, żeby w hotelach, restauracjach, kawiarniach był dostęp do bezpłatnej wody pitnej, tak jak to się dzieje w Europie – podkreślił.

Podwyżka opłat za wodę

– Kolejne 2 metry3 mają kosztować mniej. Jeżeli ktoś zużywa powyżej trzech metrów sześciennych na osobę musi być przygotowany na wyższe rachunki, bo cały system musi się bilansować. Ci, którzy nie podchodzą w sposób oszczędny do korzystania ze wspólnych zasobów wodnych, będą musieli zapłacić więcej. 3 metry na osobę to standard, w którym każdy może komfortowo funkcjonować – zaznaczył Koperski.

Przedstawiciel MI mówił w PR24, że opłaty za wodę mają być skonstruowane tak, by zachęcać do jej oszczędzania.

Wiceszef resortu stwierdził, że kompetencja ustalania opłat za wodę została kilka lat temu "skradziona" samorządom. –Samorządowcy słusznie argumentowali, że jeśli odpowiadają za kwestię dostarczania wody, bezpieczeństwo i inwestycje, to powinni mieć również wpływ na kształtowanie taryf. Nowelizacja ustawy przewiduje przeniesienie tej kompetencji na poziom gmin" – powiedział Koperski.

Czytaj też:

Taką drożyznę szykuje nam Bruksela. Porażające daneCzytaj też:

Rząd zawiódł pracowników budżetówki. Mówią o frustracji