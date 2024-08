Ponad 6 tys. zł dodatku dla seniorów. Trzeba spełnić jeden warunek

Każdy stulatek może liczyć na specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Przyznawane jest ono wszystkim bez względu na staż pracy czy pobieraną emeryturę lub rentę. Jedynym warunkiem, aby je otrzymać, jest ukończenie 100 lat.

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, aby dostać pieniądze. Państwo samo dokona wszelkich formalności związanych z przyznaniem dodatku. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty z żadnej instytucji. W ich przypadku świadczenie honorowe przyznawane jest na wniosek.

Rząd zajmie się projektem ustawy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który ma zastąpić obecny mechanizm przyznawania tego świadczenia w drodze wyjątku i na podstawie przepisów z lat 70. XX wieku.

"W obecnych realiach konstytucyjnych zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego powinny być jednak uregulowane w ustawie, nie zaś – w akcie prawa wewnętrznego, podjętym kilkadziesiąt lat temu w innych realiach ustrojowych" – argumentuje MRPiPS.

Świadczenie honorowe. Ile wynosi dodatek dla 100-latków?

Honorowy dodatek za wiek wynosi obecnie 6246,13 zł brutto miesięcznie. Kwota ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

Każdy stulatek może otrzymywać świadczenie w różnej wysokości. Na przykład osoby, które ukończyły 100 lat między 1 marca 2023 r. a 29 lutego 2024 r., dodatkową premię za wiek otrzymują w wysokości 5540,25 zł brutto.



Zgodnie z propozycją MRPiPS prawo do świadczenia przysługiwać będzie na dotychczasowych zasadach polskim obywatelom, niezależnie od pobierania przez nich emerytury lub renty. Dodatek nie podlega waloryzacji, co oznacza, że raz przyznany będzie już do końca życia wypłacany w tej samej wysokości.



