TVN na sprzedaż? Amerykanie biorą pod uwagę taką opcję

W 2022 roku doszło do połączenia Discovery i WarnerMedia. Spodziewano się, że fuzja obu dużych medialnych koncernów przyniesie spore korzyści dla właścicieli i akcjonariuszy. Tak się jednak nie stało. Choć Warner Bros. Discovery przynosi zyski, to jednak nie są one na takim poziomie, jaki zakładano. Z tego powodu koncern rozważa sprzedaż części aktywów.

Drugim powodem planowanych zmian jest zagrożenie ze strony platform streamingowych, takich jak Netflix czy Disney. W pierwszym kwartale tego roku segment telewizyjny koncernu zanotował spadek o 8 proc. do 5,12 mld dolarów.

Jak pisze brytyjski dziennik, wśród rozważanych opcji na polepszenie kondycji koncernu jest pozbycie się TVN. Możliwe, że także inne kanały telewizyjne znajdujące się w portfolio koncernu zostaną sprzedane.

Nowy właściciel TVN

Plan fuzji Discovery z WarnerMedia, należącym ówcześnie do koncernu telekomunikacyjnego AT&T, ogłoszono w maju 2021 roku. Według zapowiedzi, połączona firma miała działać pod nazwą Warner Bros. Discovery.

W 2023 roku nowy podmiot ma osiągnąć 52 mld dolarów wpływów, z czego ponad 15 mld dolarów od subskrybentów cyfrowych. W 2020 roku Discovery i WarnerMedia łącznie miały 39 mld dolarów przychodów.

Koncern powstały w efekcie fuzji jest obecny w ponad 220 krajach i 50 obszarach językowych. Jego biblioteka wideo liczy ponad 200 tys. godzin programów.

Do WarnerMedia należeli przede wszystkim nadawcy telewizyjni CNN, HBO i Cartoon Network, a także wytwórnia filmowa Warner Bros. W połowie 2018 roku firma, wówczas działająca pod nazwą Time Warner, została przejęta przez operatora telekomunikacyjnego AT&T za ok. 85 mld dolarów.

Koncern Discovery w latach 2012-2015 roku przejął 100 proc. udziałów Eurosportu, a na początku 2018 roku za 14,6 mld dolarów kupił Scripps Networks Interacitve, ówczesnego właściciela Grupy TVN, płacąc 8,4 mld dolarów w gotówce, a resztę w swoich akcjach.

