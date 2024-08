Właściciel TVN w poważnych tarapatach. To najgorszy wynik w historii

To reakcja inwestorów na informację, że firma zarejestrowała odpis aktualizacyjny w wysokości 9,1 mld dol. za drugi kwartał br.

Dramatyczny spadek akcji Warner Bros. Discovery

Jak wskazuje serwis Onet.pl, który odnotował historyczny spadek Warner Bros. Discovery, odpis ten oznacza, iż firma ma świadomość, że wartość rynkowa jej tradycyjnych inwestycji telewizyjnych jest znacznie niższa niż wykazywały dotąd zapisy księgowe.

Nie bez znaczenia dla spadków giełdowych akcji właściciela TVN była również informacja, iż należąca do WBD amerykańska stacja TNT po sezonie 2025 straci w USA prawa do niezwykle lukratywnych transmisji meczów NBA.

TVN na sprzedaż. WBD szuka oszczędności

Na początku tygodnia media obiegła informacja, że Warner Bros. Discovery rozważa możliwość sprzedaży polskiego TVN. Pisał o tym "Financial Times". Z ustaleń dziennika taka transakcja miałaby poprawić kondycję finansową grupy.

W 2022 roku doszło do połączenia Discovery i WarnerMedia. Spodziewano się, że fuzja obu dużych medialnych koncernów przyniesie spore korzyści dla właścicieli i akcjonariuszy. Tak się jednak nie stało. Choć Warner Bros. Discovery przynosi zyski, to jednak nie są one na takim poziomie, jaki zakładano. Z tego powodu koncern rozważa sprzedaż części aktywów.

Drugim powodem planowanych zmian jest zagrożenie ze strony platform streamingowych, takich jak Netflix czy Disney. W pierwszym kwartale tego roku segment telewizyjny koncernu zanotował spadek o 8 proc. do 5,12 mld dolarów.

Jak pisze brytyjski dziennik, wśród rozważanych opcji na polepszenie kondycji koncernu jest pozbycie się TVN. Możliwe, że także inne kanały telewizyjne znajdujące się w portfolio koncernu zostaną sprzedane.

