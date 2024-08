"Cichy skutek 800 plus". Ministerstwo Rodziny rozważa zmiany

O "cichych skutkach 800 plus" pisze portal Money.pl, powołując się na raport think tanku CenEA. Wynika z niego, że choć zasiłki rodzinne są głównym mechanizmem wspierania rodzin o najniższych dochodach, ich znaczenie sukcesywnie spada. Dominować zaczynają świadczenia powszechne, takie jak 800 plus.

"Na pierwszy rzut oka nic w tym złego, skoro wsparcie dla rodzin jest zapewnione. Problem w tym, że świadczenia powszechne, często wypłacane niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę, coraz bardziej zastępują te, które duży nacisk kładą właśnie na sytuację finansową rodzin (w związku z czym największe wsparcie kierowane jest do tych najuboższych). Takim świadczeniem są właśnie zasiłki rodzinne" – czytamy.

Ekspert proponuje zmiany w systemie. Rząd ich nie wyklucza

Dyrektor CenEA Michał Myck uważa, że jeśli chcemy iść w kierunku dalszego ograniczania ubóstwa wśród rodzin z dziećmi, to przy napiętej sytuacji w finansach publicznych, powinniśmy pójść w kierunku zróżnicowania poziomu wsparcia w największych programach typu 800 plus.



– Można byłoby zintegrować świadczenia rodzinne z 800 plus i stworzyć kompleksowy system wparcia rodzin w oparciu o system 800 plus, umożliwiający zróżnicowanie tego wsparcia – tłumaczy Myck.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała w czerwcu w wywiadzie dla Money.pl, że należy scalić oba systemy.



– Rzeczywiście, myślimy o tym, dlatego że grupy odbiorców obu tych świadczeń często się pokrywają, tzn. duża część osób, uprawnionych do świadczeń rodzinnych będzie uprawniona do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, ze względu na podniesienie progów – argumentowała szefowa resortu.



Komu przysługuje 800 plus? Dla kogo zasiłek rodzinny?

W ramach programu 800 plus rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na osiągane dochody.



Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł netto. Co do zasady, kwota zasiłku rodzinnego wynosi: 95, 124 lub 135 zł miesięcznie, w zależności od wieku dziecka, a rodzinom przysługują również dodatki związane z ich sytuacją, np. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

