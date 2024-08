Gospodarka wodorowa w Polsce. MKiŚ przygotowuje specjalny program

"MKiŚ pracuje nad programem kontraktu różnicowego dla wodoru, który będzie wspierał przedsiębiorstwa w inwestycjach w gospodarkę wodorową. Będzie to wsparcie w formie dopłaty do ceny 1kg wyprodukowanego i wykorzystanego wodoru odnawialnego" – napisał wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka w odpowiedzi na interpelację.

Program ma na celu wsparcie producentów i odbiorców wodoru poprzez zmniejszanie różnicy w cenie wodoru odnawialnego i wodoru otrzymywanego z surowców kopalnych.

Oczekuje się, że wsparcie zapewni nie tylko rozwój polskiej gospodarki wodorowej, ale też pozwoli znacząco obniżyć emisyjność polskiego przemysłu, podkreślił wiceminister.

W prace nad programem zaangażowali się członkowie Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej działający w ramach powołanej specjalnie do tego celu Grupy konsultacyjnej.

Pierwsza taka stacja Orlenu w Polsce

Pod koniec czerwca Orlen uruchomił w Poznaniu swoją pierwszą ogólnodostępną stację tankowania wodoru dla kierowców autobusów, pojazdów ciężarowych i samochodów osobowych.

Obiekt działa całodobowo i jest dostępny publicznie, co oznacza, że z możliwości tankowania mogą korzystać nie tylko autobusy MPK Poznań, ale też wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym.

Orlen udostępnił kierowcom trzy dystrybutory. Dwa o ciśnieniu 350 bar służą do tankowania autobusów i pojazdów ciężarowych, natomiast dodatkowy dystrybutor, o ciśnieniu 700 bar, jest przeznaczony dla samochodów osobowych.

Cały proces zatankowania autobusu do pełna trwa ok. 15 minut. Jego dzienne zapotrzebowanie na wodór wynosi ok. 30 kg, co umożliwia przejechanie około 350 km. Z kolei czas tankowania samochodu osobowego, ze zbiornikiem o pojemności 5 kg wodoru, wynosi ok. 5 minut. Taka ilość paliwa wystarczy do przejechania około 600 km.

