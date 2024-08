"Rozpoczęła się operacja zniszczenia Orlenu". Posłowie PiS grzmią

Z opublikowanego w środę wieczorem sprawozdania wynika, że w pierwszym półroczu 2024 r. Orlen zanotował zysk netto w wysokości ok. 2,8 mld zł. To ponad pięć razy mniej niż rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. było to bowiem 15,5 mld zł.

Koncern wykazał 151,8 mld zł przychodu oraz 12,2 mld zł EBITDA. Rok wcześniej było to odpowiednio 194,9 mld zł i 27 mld zł. Jak zauważył portal Business Insider, strata netto Orlenu w drugim kwartale 2024 r. przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 34 mln zł, podczas gdy rok wcześniej koncern zanotował 6,02 mld zł zysku netto.

PiS z kontrolą w Orlenie

Politycy Prawa i Sprawiedliwości są zaniepokojeni kondycją finansową płockiego giganta. Michał Moskal uważa nawet, że rozpoczęła się operacja zniszczenia Orlenu.

– Widzimy to wyraźnie po raporcie za pierwsze półrocze opublikowanym w ostatnich dniach, który pokazuje bardzo niepokojące tendencje w naszym narodowym czempionie. To jest przecież spadek przychodów o 43 miliardy złotych, zysku netto o 12,7 miliarda złotych – powiedział.

Politycy PiS postanowili przeprowadzić kontrolę poselską w siedzibie Orlenu, aby sprawdzić co doprowadziło do spadku zysków o takiej skali. Jak stwierdził Moskal, politycy przyszli do koncernu "z szeregiem konkretnych pytań", które są "bardzo martwiące i wskazują na to, że Orlenem zarządza po prostu grupa nieudaczników".

– Chcemy zapytać, dlaczego zysk netto Grupy Orlen spadł o 12 miliardów 729 milionów rok do roku, jeśli chodzi o pierwsze półrocze. Z czego wynika strata netto w 2. kwartale tego roku na poziomie 34 milionów złotych […]. Jak będą wyglądały inwestycje i akwizycje, które były planowane przez Grupę Orlen i realizowane w poprzednich latach […]. Chcemy również zapytać o sprzedaż detaliczną […] gdzie jest paliwo za 5,19 i skąd biorą się te wysokie zyski za sprzedaż detaliczną w grupie Orlen? – wskazał Moskal.

Smoliński: Rząd nie ma strategii rozwoju dla Orlenu