Gigantyczne odprawy dla niemieckich pracowników. Koncern przenosi produkcję do Polski

Firma Miele, która na całym świecie zatrudnia ponad 23 tys. osób, z czego prawie 12 tys. w Niemczech, przenosi część zakładu produkującego pralki do Polski. Urządzenia będą teraz montowane w fabryce w Ksawerowie.

W lutym firma poinformowała o zamiarach likwidacji 1300 miejsc pracy w Niemczech (700 z nich zostanie przeniesionych do Polski). W czerwcu osiągnięto porozumienie ze związkami zawodowymi. W wynegocjowanym porozumieniu zawarto obietnicę funkcjonowania niemieckich zakładów do 2028 roku. Co ciekawe, zwalniani pracownicy mogą liczyć na ogromne odprawy. Rekordziści z największym stażem pracy otrzymają nawet 270 tys. euro. To jedne z najwyższych odpraw wypłaconych w Niemczech.

Polska przyciąga biznes

Jak się okazuje, wiele średnich firm jest zainteresowanych przeniesieniem swojej działalności do naszego kraju.

23 procent firm chcących przenieść swoją siedzibę wybrało Polskę – wyprzedzając Niemcy (19 procent) i Turcję (12 procent). Obecnie znajduje się (w Polsce) prawie 6 000 niemieckich spółek zależnych, które łącznie zatrudniają około 430 000 osób. W ostatnich latach niemieckie firmy zainwestowały w Polsce ponad 40 miliardów dolarów.

Niemieccy przedsiębiorcy mają pozytywne nastawienie do Polski i chcą tutaj inwestować. Media nad Sprewą informują, że obecnie w naszym kraju działa około 9,5 tys. firm z niemieckim właścicielem. I wkrótce ma ich być więcej.

Magazyn "Focus" przytacza opinię ekspertki, która zajmuje się pomocą niemieckim firmom w wejściu na polski rynek, według której, głównymi zachętami są istniejąca infrastruktura, niskie przeszkody biurokratyczne, bardzo dobrze wykształceni specjaliści i ulgi podatkowe. Polscy pracownicy są często bardziej wydajni. Ponadto w Polsce bardziej docenia się kobiety na stanowiskach kierowniczych.

