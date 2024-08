Raport Caritas Argentyny: Połowa ludności żyje w biedzie

Dane te pochodzą z najnowszego raportu argentyńskiej Caritas, przygotowanego we współpracy z Obserwatorium Zadłużenia Społecznego Katolickiego Uniwersytetu Argentyny. Oddają one dramatyczną sytuację kraju liczącego ponad 46 mln mieszkańców, z których aż 10 proc. doświadcza głodu.

Głód codziennością Argentyńczyków

W pierwszym kwartale 2024 r. 50 proc. populacji żyło w ubóstwie, podczas gdy skrajne ubóstwo dotknęło 18 proc. społeczeństwa. Raport mówi o coraz trudniejszej sytuacji dzieci i młodzieży – aż 32 proc. nieletnich boleśnie doświadcza skutków ubóstwa. Caritas Argentyny alarmuje, że bieda nie oszczędza nawet ludzi regularnie zatrudnionych. 32 proc. z nich należy do kategorii „ubogich pracujących”, a liczba ta wzrasta do 60 proc., gdy mowa o pracownikach zatrudnionych w tzw. szarej strefie. Kościelna organizacja pomocowa przypomina, że problemy społeczne w kraju, wysoka inflacja, wzrost bezrobocia, rosnące ubóstwo, narkotyki i przestępczość pogrążają w biedzie całą populację. Wielu Argentyńczyków emigruje za granicę, zwłaszcza do Włoch, biorąc pod uwagę podwójne obywatelstwo wielu dzieci emigrantów. W kraju papieża Franciszka ludzie dosłownie głodują.

Działania pomocowe Caritas

Caritas posiada 3500 ośrodków w całym kraju. Oprócz dostarczania paczek żywnościowych i zapewniania ciepłych posiłków oferuje wsparcie duchowe, społeczne i edukacyjne. Pomoc żywnościowa dociera regularnie do co najmniej 0,5 mln osób. Szczególną uwagę Caritas poświęca kobietom w ciąży i dzieciom w wieku do 6 lat, co jest kluczowym etapem życia: specjalny program towarzyszy ponad 2 tys. rodzin. Dzieciom w wieku szkolnym argentyńska Caritas opłaca regularne posiłki w szkołach, które 50 proc. nieletnich zagrożonych głodem zapewniają codzienny ciepły posiłek. Organizacja pomocowa bije na alarm w sprawie postępującego zjawiska porzucania szkoły. Od czasu pandemii co czwarte dziecko w ogóle nie rozpoczyna nauki, rośnie też odsetek dzieci i młodzieży, którzy przedwcześnie porzucają szkołę – 6,2 proc.

– Staramy się wzmocnić naszą obecność szczególnie w najuboższych dzielnicach – podkreślił bp Carlos Tissera, dyrektor Caritas Argentyna. Zauważył, że ta kościelna organizacja pomocowa prowadzi m.in. tysiąc kooperatyw, których najubożsi mogą znaleźć pracę i zacząć zarabiać na swe utrzymanie. Caritas aktywnie włącza się także w pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, co jak podkreślił bp Tissera, jest problemem coraz mocniej uderzającym w argentyńską młodzież. W tym celu Caritas współpracuje z 250 ośrodkami terapii, tzw. „Domami Chrystusa”, które zakładał jeszcze kard. Jorge Bergoglio. Domy wspierają młodych ludzi w różnych miastach w 13 prowincjach Argentyny. Ich celem jest nie tylko pomoc w wyjściu z uzależnienia, ale także troska o całościowy rozwój – duchowy i fizyczny – młodego pokolenia, przeżywającego trudności.

Biedni coraz biedniejsi

Obserwatorium Zadłużenia Społecznego Katolickiego Uniwersytetu Argentyny opublikowało badanie pt. „Nowi biedni, biedni coraz biedniejsi i rosnące nierówności”, które bazuje na danych rządowego raportu na temat dochodów w 31 aglomeracjach miejskich. Wynika z niego, że pierwszym kwartale 2024 r. odsetek ludności miejskiej żyjącej w skrajnym ubóstwie i nędzy znacznie wzrósł. Dochody gospodarstw domowych nie były w stanie nadążyć za gwałtownym wzrostem cen. Klasa średnia pracowników średnio wykwalifikowanych stała się częścią „nowej biedoty”. Najbardziej pogorszyła się jednak sytuacja rodzin, które już wcześniej korzystały z programów społecznych. W ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku siła nabywcza pieniądza spadła o 20 proc.

Czytaj też:

W Polsce wyraźnie wzrosło skrajne ubóstwo. Smutne dane GUS