Koniec dopłat do popularnego rozwiązania. Polacy zaniepokojeni

Polaków czekają wkrótce duże zmiany dotyczące możliwości ogrzewania swoich budynków. Zgodnie z unijną dyrektywą budynkową od 2025 roku nie będzie już możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu kotła gazowego. Same urządzenia będzie jeszcze można bez przeszkód montować do 2029 roku. Z kolei od 2030 r. kotły nie będą instalowane w nowych budynkach, chyba że zostaną one zainstalowane w połączeniu z urządzeniami OZE (np. pompą ciepła). Natomiast od 2040 roku kotły gazowe, ale także te węglowe, zostaną na terenie UE całkowicie zakazane.

Tymczasem kotły gazowe to wciąż bardzo popularne źródło ogrzewania polskich domów. Według danych z ostatniego Spisu Powszechnego 28 proc. nieruchomości jest ogrzewanych właśnie przez takie urządzenia. Od 2018 r. w ramach programu "Czyste powietrze" złożono ponad 740 tys. wniosków na wymianę źródeł ciepła, z czego 257 tys. dotyczyło kotłów gazowych.

– Mamy uchwałę rady powiatu, że do 2027 r. będziemy wspierać tego typu działania, ale jeżeli dyrektywa nam nie pozwoli, to z końcem roku zaprzestajemy finansowania wymiany źródeł ciepła na gaz ziemny. Co będzie ze szkodą dla mieszkańców, ponieważ 75 proc. wniosków, które do nas przychodzą, dotyczy wymiany kotłów na paliwo stałe na gaz ziemny, który wydaje się obecnie najlepszym źródłem ogrzewania – powiedział Jan Grabkowski, starosta poznański.

Polska prosi UE

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwróciło się do unijnej Komisarz ds. Energii Kadri Simson z prośbą o "interpretację wyjątków przewidzianych w dyrektywie oraz o wyjaśnienie zakresu zastosowania nowych przepisów unijnych, gdy środki na dofinansowanie nie pochodzą w pełni ze źródeł unijnych".

Resort chce także uzyskać odpowiedź, czy możliwe jest przyznanie okresu przejściowego, tak aby po 1 stycznia 2025 roku nadal można było dotować zakup kotów gazowych.

– To jest pole do negocjacji. Nowych programów nie będzie można wprowadzać, ale jest taka możliwość, aby programy istniejące realizowane były jeszcze przed dwa lata, do 2027 roku – powiedział Janusz Starościk, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Czytaj też:

Zmiany w terminach wypłat 14. emerytur. Ważny komunikat ZUSCzytaj też:

Przez plan rządu Polakom grozi obniżenie zarobków. Konfederacja reaguje