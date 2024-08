Takiego deficytu w budżecie państwa jeszcze nie było. Minister ujawnił kwotę

– Deficyt budżetu państwa na rok 2025 wyniesie 289 mld zł. Ten deficyt należy jednak sprowadzić do warunków porównywalnych i pamiętać, iż w tym deficycie znajduje się spłata zobowiązań PFR-u na 34,7 mld zł, spłata Funduszu Przeciwdziałania Covid na kwotę 28,5 mld zł, środki, które zabezpieczyliśmy na reformę dochodów jednostek samorządu terytorialnego – mówił podczas konferencji prasowej minister Andrzej Domański.

– W tym przyroście znajduje się również ustawowy wzrost nakładów na zdrowie, brak wypłaty zysku z NBP. Porównując do oczekiwań w ustawie budżetowej na rok 2024, gdybyśmy tak porównali jabłka do jabłek, to ten deficyt wyniósłby 181 mld zł – dodał szef resortu finansów.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2025 r.

W 2025 r. deficyt wyniesie 5,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – 59,8 proc. Poziom potrzeb pożyczkowych budżetu na 2025 r. to ponad 366 mld zł, a koszt obsługi zadłużenia – 75 mld zł. Dochody budżetu państwa wyniosą z kolei 632,6 mld zł. – Oczekujemy wyraźnego wzrostu dochodów z VAT o 50 mld zł, z CIT o 9 mld zł oraz dochodów z akcyzy o ponad 8 mld zł – wyliczał minister Andrzej Domański.

– Wskaźnik inflacji w przyszłym roku to 5 proc. Uważamy, że inflacja w przyszłym roku czasowo odbije, po to, aby obniżać się w roku 2026 oraz 2027. Wiemy oczywiście, że kluczowymi determinantami dla inflacji będzie dynamika procesów na rynku pracy – mówił na konferencji prasowej szef resortu finansów. – Jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, że inflacja, którą obserwujemy w bieżącym roku, jest istotnie niższa od tej, którą prognozowano przy tworzeniu ustawy budżetowej na rok 2024. Przypomnę, że oczekiwano wtedy inflacji na poziomie 6,6 proc. W tej chwili oczekujemy inflacji poniżej 4 proc. – podkreślił minister. Inflacja konsumencka wyniosła 4,2 proc. w ujęciu rocznym w lipcu 2024 r.

Czytaj też:

"Jesienna kroplówka". 10 mld złotych dla samorządówCzytaj też:

Nowy podatek od fotowoltaiki? Jest komunikat Ministerstwa Finansów