Koniec z korkami pod Warszawą. Otwarto nowy odcinek autostrady A2

Odcinek Kałuszyn – Groszki, o długości 12,1 km, zrealizowała firma Intercor. Koszt inwestycji to ponad 500 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programów (POIiŚ i FEnIKS) wyniosło łącznie ok. 339 mln zł.

Trasa w całości biegnie po nowym śladzie, omijając Kałuszyn i wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta. W ramach inwestycji powstał węzeł Groszki, most w ciągu autostrady zintegrowany z przejściem dla zwierząt, dziewięć wiaduktów nad autostradą oraz 24 przejścia dla zwierząt.

Wybudowany został również układ dróg do obsługi ruchu lokalnego. Szeroki pas rozdziału pomiędzy jezdniami, który stanowi rezerwę pod rozbudowę o dodatkowy pas ruchu w przyszłości, GDDKiA wykonała w innej technologii, o czym pisała już na swojej stronie internetowej.

Nowa droga pod Warszawą

Jadąc autostradą A2 na wschód od Warszawy, można dotrzeć do węzła Groszki, gdzie jest zjazd na obecną DK2. Przed Siedlcami znów można wjechać na odcinek autostrady stanowiący część obwodnicy tego miasta pomiędzy węzłami Siedlce Zachód i Siedlce Południe.

W budowie jest środkowy odcinek, Groszki – Siedlce Zachód, o długości 12,9 km, który GDDKiA planuje udostępnić kierowcom wiosną przyszłego roku. Wraz z nim będzie oddany do ruchu fragmenty sąsiednich odcinków o łącznej długości 9 km. Tym samym zakończy się budowa całej trasy od Kałuszyna do Siedlec.

Autostrada A2 do Białej Podlaskiej i granicy Polski

W realizacji są kolejne cztery odcinki autostrady do Białej Podlaskiej o łącznej długości ponad 65 km, które GDDKiA planuje oddać do ruchu w 2026 r. Jeden z nich, najbliżej Białej Podlaskiej, będzie gotowy już w tym roku, ale kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na pozostałych trzech.

W przygotowaniu jest przedłużenie A2 do granicy z Białorusią o łącznej długości 32 km. Na dwa odcinki, od Białej Podlaskiej do Dobrynia (25,5 km), w IV kw. br. GDDKiA uzyska decyzję ZRID, co pozwoli ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców. Na ostatni fragment trasy, od Dobrynia do granicy (6,8 km), postępowanie w sprawie ZRID jest zawieszone. Kontynuacja jest uzależniona od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią.

Łączy zachód ze wschodem

Oddany dziś odcinek jest elementem dłuższego ciągu autostrady A2, która docelowo będzie miała ok. 620 km długości, a uwzględniając przebieg przez Warszawę w standardzie drogi ekspresowej ok. 655 km. W ruchu krajowym połączy tereny na wschód od Warszawy, leżące wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 2, z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce, zwiększając konkurencyjność regionu. Skrzyżuje się też z budowaną wzdłuż wschodniej granicy kraju drogą ekspresową S19, stanowiącą część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, od granicy z Litwą przez Białystok, Lublin, Rzeszów do granicy ze Słowacją.

GDDKiA przygotowuje poszerzenie 89 km tej trasy, od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa, o dodatkowy pas ruchu. Projektanci pracują obecnie nad dokumentacją rozbudowy, którą GDDKiA odbierze w IV kw. br. W przyszłym roku ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy, której realizację zaplanowano na lata 2026-2029.

