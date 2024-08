800 plus dla ukraińskich dzieci do weryfikacji. "Żeby wyeliminować nadużycia"

– Chcemy, żeby dzieci ukraińskie, które mieszkają w Polsce, korzystały z 800 plus. Ale na dowód tego, że mieszkają w Polsce i że stają się częścią prawno-ustrojowego krajobrazu polskiego, muszą spełniać szkolny obowiązek i dlatego przyjęliśmy tę decyzję, że 800 plus będzie przysługiwało tym dzieciom ukraińskim, które są skutecznie objęte obowiązkiem szkolnym – mówił Tusk na konferencji prasowej w piątek.

– Ponieważ nie wiemy, ile rodzin ukraińskich będzie chciało pozostać u nas na dłużej, może na zawsze, bardzo nam zależy, żeby te dzieci były wykształcone tak jak polskie rówieśniczki i rówieśnicy. Żeby wyeliminować obszar potencjalnej patologii (...) i żeby wyeliminować nadużycia – tłumaczył.

– Dzieci, nastolatkowie bez obowiązku szkolnego. Wiece, w co się to może przerodzić – powiedział premier do dziennikarzy.

– Przez nadużycie rozumiem tutaj, że pobierano 800 plus na dzieci, które w ogóle nie były w Polsce. I dlatego podjęliśmy tę decyzję, co będzie oczywiście oznaczało bardzo wyraźny spadek ilości świadczeń na rzecz ukraińskich dzieci z oczywistych względów – będzie weryfikacja, która spowoduje wyraźną redukcję tych płatności – ocenił.



Tusk podkreślił, że "to nie była nasza intencja, ale taka będzie obiektywna konsekwencja tej decyzji".

Komu przysługuje 800 plus?

W ramach programu 800 plus rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na osiągane dochody.

Przyjmowaniem wniosków ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do ZUS można złożyć tylko przez internet, a wypłata 800 plus odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Czytaj też:

"Cichy skutek 800 plus". Ministerstwo Rodziny rozważa zmiany