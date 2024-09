Program "Aktywny rodzic". Taki wniosek ZUS pozostawi bez rozpatrzenia

Od października wchodzi w życie program "Aktywny rodzic" przygotowany przez Koalicję Obywatelską. Przypomnijmy, że ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 10 czerwca.

W środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że wnioski w programie będzie można składać wyłącznie za pomocą drogi elektronicznej. Wniosek złożony w formie papierowej Zakład pozostawi bez rozpatrzenia.

Wnioski o świadczenie można składać przez platformę PUE/eZUS, aplikację mobilną mZUS, portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl oraz przez swój bank, jeśli uruchomił taką usługę.

"Aktywny rodzic"

Program zakłada wprowadzenie od 1 października 2024 r. dla pracujących rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia następujących świadczeń: tzw. babciowego, dofinansowania do żłobka ("aktywnie w żłobku") i świadczenia dla rodzica opiekującego się dzieckiem ("aktywnie w domu").

Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody, a podstawową przesłanką warunkującą prawo do tego świadczenia będzie aktywność zawodowa osób, które będą się o nie ubiegać. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwota ta będzie powiększona do 1,9 tys. zł. W przypadku "aktywnie w domu" wypłacana kwota to 500 złotych.

Świadczenia z programu przysługują zamieszkałym w Polsce: obywatelom polskim, obywatelom UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii oraz pozostałym cudzoziemcom, o ile spełniają warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy.

"Babciowe" i "aktywnie w domu" nie przysługują obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi.

