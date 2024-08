Ceny na stacjach paliw. Co przewidują analitycy?

Średnia detaliczna cena oleju napędowego spadła w ostatnim tygodniu sierpnia o 6 gr/l do poziomu 6,27 zł/l, tym samym olej napędowy jest najtańszy od października 2023 r. Od początku wakacji diesel potaniał 22 gr/l. Ceny benzyny Pb95 spadły w skali tygodnia o 5 gr/l do średniego poziomu 6,26 zł/l.

Średnia krajowa cena benzyny jest najniższa od połowy stycznia tego roku. Ceny autogazu utrzymały się na niezmienionym poziomie 2,83 zł/l.

Benzyna Pb95 jest obecnie 41 gr/l tańsza niż przed rokiem. Za olej napędowy płacimy 23 gr/l mniej niż rok temu.

"Wyhamowanie spadków cen paliw"

Pierwsza połowa września powinna przynieść wyhamowanie spadków cen paliw i stabilizację. Zarówno za benzynę, jak i diesla będziemy płacić mniej niż przed rokiem.

Ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent konsolidują się w rejonie 75-82 USD/bbl. W piątek rano ropa Brent kosztuje 78,7 USD/bbl i jest o około 0,6 USD/bbl droższa niż przed tygodniem. Goldman Sachs tnie prognozy cen ropy naftowej. Bank oczekuje, że w przyszłym roku ceny Brent utrzymają się w przedziale 70-85 USD/bbl, a średnioroczna cena ropy Brent wyniesie 77 USD/bbl.

Aktualnie uwaga rynku skupi się na danych PMI z chińskiej gospodarki. W ubiegłym roku same Chiny wygenerowały blisko 50 proc. światowego wzrostu popytu na ropę. W tym roku udział ten spadnie do około 30-35 proc., ale nadal będzie to gospodarka z najwyższym (choć słabnącym) na świecie tempem wzrostu popytu na ropę. Przedłużająca się słabość chińskiej gospodarki i ostatni spadek cen ropy naftowej mogą wpłynąć na zmianę polityki podażowej OPEC+ i odsunięcie w czasie zaplanowanego od października cyklu zwiększania podaży ropy naftowej.

Europejski rynek diesla przed zbliżającym się sezonem przestojów remontowych i okresem jesienno-zimowym wydaje się być dobrze zaopatrzony w produkt, również o polepszonych właściwościach temperaturowych. Zapasy diesla i oleju opałowego w hubie ARA są najwyższe od czerwca 2023 r. i o 18 proc. wyższe niż przed rokiem. W sierpniu poziom importu diesla i oleju opałowego do Europy może osiągnąć rekordowy w historii poziom ponad 6 mln ton, z tego największymi dostawcami diesla do Europy pozostaną USA i kraje Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Katar, ZEA).

