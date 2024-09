Obniżmy składkę zdrowotną! Wszystkim Polakom!

Czyli zestawić z głowy, na której stoi, i postawić na nogi?

Tak jak to było w latach 90., gdy nasz antysystem ochrony zdrowia był traktowany tak, jak na to zasługiwał i w znacznej mierze nadal zasługuje – jako jedna z popeerelowskich skamielin, do cna przeżarta „załatwiactwem” i korupcją, więc wymagająca pilnej i gruntownej naprawy.